新北抽查開學季商品 標示不合格率達15.76%
迎接新學期的到來，新北市經發局特別針對市售書包、文具用品、便當袋、學生制服等開學用品展開專案抽查，總計抽查311件，其中49件標示不合格，不合格率達15.76%。
經發局今天發布新聞稿，新學期開學了，不少家長開始幫學童選購書包、文具用品、便當袋、學生制服等開學用品。
經發局表示，共抽查311件，共有49件不合格商品，其中書包、便當袋主要缺失為未標示原產地、製造商或進口商資訊（名稱、地址、電話）、製造日期；文具用品為未標示原產地、製造商或進口商資訊；學生制服為未標示原產地、製造商資訊、洗燙處理標示、成份標示為大宗。
經發局表示，已依「商品標示法」「文具商品標示基準」「服飾標示基準」等規定立即要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法裁處新台幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。
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