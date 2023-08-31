遭檢討蔬果品項不足 新北果菜公司：非以賺錢為導向

新北市果菜公司去年管理費收入近3億元，但新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足且均價低於北市24.66％，管理費收入僅達預算數77.91％，影響公司營運績效要求改善。果菜公司總經理江惠貞則認為，新北是百分百官股公司以服務農友為目的，而非北農以賺錢為導向。

新北果菜公司透過蔬果拍賣制度建立安全農產品交易平台，並按拍賣成交總值收取管理費收入，去年管理費收入近3億元。但新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足，難以吸引承銷及供應人交易，影響公司營運績效要求改善，管理費僅達預算數77.91％，且2016年至去年新北蔬菜交易均價較北市均價低，差幅達24.66％。

新北市果菜公司總經理江惠貞則表示，北農(台北農產公司)是特級市場、新北是一級市場，北農受農業部要求要販售高級蔬果提升台灣蔬果國際形象、且50%股份為民間團體，北農是以賺錢為目標。新北果菜市場百分百官股公司，主要以服務農民、協助銷售為目的。

她說，且台北五星級飯店多，新北則多數是以傳統市場為主，台北當然高單價商品可以賣得比較多，新北相較就是CP值高的產品較賣的動。新北當然也有賣高單價商品，但市場導向新北還是CP值高的商品比較容易賣，不能說新北不賣高價品。

她以高麗菜為例，每公斤35至115元的高麗菜新北都賣，只是新北市場就是傾向便宜的好貨，供應與承銷就會走向市場需求趨勢。又以文旦而言，新北不可能八里、斗六的不賣，只賣60年老欉文旦這種高價品，老欉新北的確也有需求，但在新北就不是主力品。

而關於銷售品項不足，江惠貞則說芭樂在板橋市場就以彰化溪州貨源較多、三重市場就是高雄燕巢較多，農友也會看哪邊賣的價格比較好，但瞬間的高價賣出會吸引更多貨源進來，最後供過於求價格又下跌，農友就會跑到桃園等其他縣市去賣，果菜公司管不了農友的意願，但仍希望平穩售價才是銷售良策。

另外現在農產品銷售管道也不僅限果菜公司，電商、網路團購發達，很多時候農友自己就有管道賣出好商品，新北也因此要做直播、電商通路賺錢，畢竟公司有約200名員工要養。她表示尊重審計處的意見，不過新北的策略仍是以服務農民、消費者為主。