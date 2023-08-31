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遭檢討蔬果品項不足 新北果菜公司：非以賺錢為導向

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北果菜公司總經理江惠貞說新北果菜公司是百分百官股公司以服務農友為目的，而非北農以賺錢為導向。圖／新北果菜公司提供
新北果菜公司總經理江惠貞說新北果菜公司是百分百官股公司以服務農友為目的，而非北農以賺錢為導向。圖／新北果菜公司提供

新北市果菜公司去年管理費收入近3億元，但新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足且均價低於北市24.66％，管理費收入僅達預算數77.91％，影響公司營運績效要求改善。果菜公司總經理江惠貞則認為，新北是百分百官股公司以服務農友為目的，而非北農以賺錢為導向。

新北果菜公司透過蔬果拍賣制度建立安全農產品交易平台，並按拍賣成交總值收取管理費收入，去年管理費收入近3億元。但新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足，難以吸引承銷及供應人交易，影響公司營運績效要求改善，管理費僅達預算數77.91％，且2016年至去年新北蔬菜交易均價較北市均價低，差幅達24.66％。

新北市果菜公司總經理江惠貞則表示，北農(台北農產公司)是特級市場、新北是一級市場，北農受農業部要求要販售高級蔬果提升台灣蔬果國際形象、且50%股份為民間團體，北農是以賺錢為目標。新北果菜市場百分百官股公司，主要以服務農民、協助銷售為目的。

她說，且台北五星級飯店多，新北則多數是以傳統市場為主，台北當然高單價商品可以賣得比較多，新北相較就是CP值高的產品較賣的動。新北當然也有賣高單價商品，但市場導向新北還是CP值高的商品比較容易賣，不能說新北不賣高價品。

她以高麗菜為例，每公斤35至115元的高麗菜新北都賣，只是新北市場就是傾向便宜的好貨，供應與承銷就會走向市場需求趨勢。又以文旦而言，新北不可能八里、斗六的不賣，只賣60年老欉文旦這種高價品，老欉新北的確也有需求，但在新北就不是主力品。

而關於銷售品項不足，江惠貞則說芭樂在板橋市場就以彰化溪州貨源較多、三重市場就是高雄燕巢較多，農友也會看哪邊賣的價格比較好，但瞬間的高價賣出會吸引更多貨源進來，最後供過於求價格又下跌，農友就會跑到桃園等其他縣市去賣，果菜公司管不了農友的意願，但仍希望平穩售價才是銷售良策。

另外現在農產品銷售管道也不僅限果菜公司，電商、網路團購發達，很多時候農友自己就有管道賣出好商品，新北也因此要做直播、電商通路賺錢，畢竟公司有約200名員工要養。她表示尊重審計處的意見，不過新北的策略仍是以服務農民、消費者為主。

北農 均價 農民 高麗菜

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