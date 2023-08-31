新北推地籍謄本櫃員機 免排隊3步驟5分鐘搞定

新北市府地政局今天表示，在市府聯合服務中心、板橋、新莊、三重及中和地政事務所5處，推無人化地籍謄本櫃員機服務，持證件只要3步驟5分鐘可列印資料。9月1日起有贈禮活動。

新北地政局地政資料科長林妙憶表示，因應無人化服務發展趨勢，原先在板橋地政事務所、新莊地政事務所試辦地籍謄本櫃員機；因操作便捷、申請地政資料民眾免臨櫃排隊，節省許多時間，8月起在市政府一樓聯合服務中心、三重地所、中和地所增設櫃員機。

地政局官員告訴中央社記者，需要申請謄本的民眾，可以憑著自然人憑證和健保卡的插卡驗證，或手機行動自然人憑證的免插卡服務，就可以申辦新北市土地建物第一、二類登記謄本、地籍圖、及建物測量成果圖。

地政局說，目前僅可申請新北市轄區內之標的，日後將陸續擴大申請範圍。

至於繳費，可以用悠遊卡或信用卡繳費，地政局說，直接操作機台，3個步驟操作過程約花費5分鐘，透過身分驗證、產製資料及繳納費用，全部一機搞定，免除臨櫃等候的寶貴時間。

地政局說，為讓大家多利用無人化服務，9月1日起至11月30日為止，推出「溫馨送好禮」活動，只要使用地籍謄本櫃員機完成申請謄本，憑收據可獲造型可愛的生活小物，若收據的收件字號末碼為1，還有加碼贈禮。