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北市音圖中心今都委會審議通過 建議強化疏散管制與電梯增設

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市音樂與圖書中心座落在美國在協會台北辦事處舊址。記者林佳彣／攝影
台北市音樂與圖書中心座落在美國在協會台北辦事處舊址。記者林佳彣／攝影

台北市音樂與圖書中心新建工程在前市長柯文哲任內推動，將是國內首座結合音樂廳與圖書館的文教新地標，曾四度流標，柯還稱音圖中心是「炸彈」，市長蔣萬安昨參觀上海圖書館盼借鏡其數位化。北市都審會今首度審查該案，同意放寬地下開挖率，委員建議疏散管制、電梯數量等細節可再強化，經討論後修正予以通過。

該案2016年12月決議辦理相關評估，統包工程2021年4月第一次公告，經4次流標，同年12月決定改用傳統標，設計標去年8月決標，總預算74.2億元，包含工程費、設計費、專案管理及監造費等。

音圖中心座落在美國在協會台北辦事處舊址，前方為信義路3段134巷，鄰近大安高工、衛福部健保署、淡水信義線文湖線雙捷運線。該案占地2.42公頃，興建2棟地上9層、地下3層全新建物，圖書館與音樂廳外觀以古代竹簡書籍、西洋五線譜為發想，設計弧形天際線來減輕量體感。

音樂廳設置1500席、600席二座不同規模的專業演奏廳，將成市立交響樂團、國樂團的常駐地，圖書總館則定位為國際都會旗艦級的公共圖書總館，藏書量70萬冊，設有兒童圖書館、3000席閱覽與自修空間、450席國際會議廳，以智慧化系統作為全國公共圖書館標竿。

台北市都審委員會今首度審議該案，委員提出音樂廳目前規畫2部電梯，應考量人潮出入的緩衝空間是否足夠，另有委員指出因應超高齡社會來臨，建議評估電梯設置數量，也可在外面開放空間設置座椅供行人使用。當地里長擔心音圖中心若完工，散場時恐影響夜間安寧，疏散估可達2千人，憂影響附近交通，建議可有回饋地方的設施。

申設單位表示，為讓長者更方便，增加戶外2處電扶梯，旁邊也有樓梯可使用，電梯增設將再考慮，其他都可配合。

都審會主席劉美秀結論，同意地下開挖率從55%放寬至55.7％、設置2處車道出入口，音樂廳後續疏散管制、電梯數量、空間等細節，全案修正後通過。另外，北市府有考慮整體周邊適當位置回饋地方。都發局都市設計科長謝佩珊補充，建議申設單位可考量人潮、評估垂直動線量能是否足夠。

文化局指出，該案今年5月通過基本設計，預計年底完成細部設計、明年上半年發包工程、下半年開工、2029年竣工。

台北市音樂與圖書中心座落在美國在協會台北辦事處舊址。記者林佳彣／攝影
台北市音樂與圖書中心座落在美國在協會台北辦事處舊址。記者林佳彣／攝影

圖書館 電梯 柯文哲 蔣萬安 淡水信義線 文湖線

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