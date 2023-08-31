快訊

獨／高雄知名舞廳外傳槍響！轎車中彈傳和「這人」有關

百年4次「超級藍月」今登場 最佳觀賞時間出爐

台南夜市進入「新戰國時代」 攤商曝5大必吃款美食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北動保月登場 9月16日可免費打狂犬病疫苗

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市動保處將於9月16日響應「928世界狂犬病日」，舉辦狗狗運動會及免費狂犬病疫苗施打。圖／北市動保處提供
北市動保處將於9月16日響應「928世界狂犬病日」，舉辦狗狗運動會及免費狂犬病疫苗施打。圖／北市動保處提供

台北動物保護教育月即將到來，9月9日舉辦動物之家犬貓認養會，邀請，YouTuber「柴犬Nana和阿楞的一天」到場互動，9月16日還規劃狗狗運動會，除了讓毛小孩放電外，現場也提供免費狂犬病疫苗施打。

北市動保處自2020年起辦理「動物保護月」活動，今年特別融入生命教育，以「台北動保教育月」全新亮相，9月9日起至9月30日，以「動物友善，實踐台北幸福城」為主題，舉辦生命教育學習體驗活動。

動保處說明，首場將於9月9日舉辦「台北動保教育月啟動暨動物之家犬貓認養會」，並響應台灣狗節，在北市動物之家中繼園區進行認養活動，還有小小動物照護員體驗、手作小工坊及待認養犬貓互動體驗等，「柴犬Nana和阿楞的一天」也會到場與市民互動。

另外，北市動保處將在9月16日響應「928世界狂犬病日」，舉辦毛孩健康同樂會，以狗狗運動會主題，配合免費狂犬病疫苗施打，規劃讓飼主與犬隻互動的活動。

而10月4日世界動物日的壓軸活動，會訂於9月24日，在台北市立動物園舉辦「Hey！一起守護動物吧」活動，北市動保處指出，民眾可體驗具野生動物保護教育意義的原創桌遊，還有舞台表演等內容，動物園也規劃了「黑熊小方屋」設施，讓親子體驗了解黑熊的生活。

台北市立動物園會在9月24日舉辦守護動物活動，可體驗由動保處設計的動保桌遊。圖／北市動保處提供
台北市立動物園會在9月24日舉辦守護動物活動，可體驗由動保處設計的動保桌遊。圖／北市動保處提供

延伸閱讀

絕育植晶片接種疫苗 花蓮「犬貓三合一」開跑

影／不等政府了！山貓森林率先架設誘捕籠 友善安置遊蕩犬貓

柯基遭柴犬「單手完全輾壓」狂低吼卻動彈不得！牠一臉淡定：知道誰是老大了吼？

來幫毛孩洗澡、帶牠出去玩 新竹縣動保所徵求50名志工

相關新聞

獨／北大特區銀行搬新家 網友惡搞留言狂出「不是說台積電三峽廠?」

新北市北大特區內的學成路近日掛起富邦銀行招牌，各網友則說「不是說六福村嗎、不是說COSTCO嗎、不是說開機場嗎、不是台積...

台北動保月登場 9月16日可免費打狂犬病疫苗

台北動物保護教育月即將到來，9月9日舉辦動物之家犬貓認養會，邀請，YouTuber「柴犬Nana和阿楞的一天」到場互動，...

新北果菜公司高價品不足 管理費收入僅7成7遭檢討

新北市果菜運銷股份有限公司透過蔬果拍賣制度建立安全農產品交易平台，並按拍賣成交總值收取管理費收入，去年管理費收入近3億元...

北宜公路凌晨落石崩落單線雙向通行 預計今晚7時清理完畢

新北市坪林區北宜公路49.5公里處，今天凌晨3時發生落石崩落，經漏夜清理，因持續有碎石掉落，目前管制僅能單線雙向通行。

滿潮海水倒灌 北門雙春急水溪畔防風林恐不保

超級藍月引發的大海潮，加上蘇拉颱風環流驚人，沿海的台南北門再傳海水倒灌，急水溪畔北門雙春防風林，部分遭海水浸泡恐不保，北...

北大暖心麵包店爆紅 在地里長展開各樣支持

新北市北大特區內麵包店，因老闆娘協助失禁客買衣物，暖心舉動使家人感動，消息曝光網友紛喊要用新台幣下架麵包，在地南園、龍恩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦