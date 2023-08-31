台北動保月登場 9月16日可免費打狂犬病疫苗

台北動物保護教育月即將到來，9月9日舉辦動物之家犬貓認養會，邀請，YouTuber「柴犬Nana和阿楞的一天」到場互動，9月16日還規劃狗狗運動會，除了讓毛小孩放電外，現場也提供免費狂犬病疫苗施打。

北市動保處自2020年起辦理「動物保護月」活動，今年特別融入生命教育，以「台北動保教育月」全新亮相，9月9日起至9月30日，以「動物友善，實踐台北幸福城」為主題，舉辦生命教育學習體驗活動。

動保處說明，首場將於9月9日舉辦「台北動保教育月啟動暨動物之家犬貓認養會」，並響應台灣狗節，在北市動物之家中繼園區進行認養活動，還有小小動物照護員體驗、手作小工坊及待認養犬貓互動體驗等，「柴犬Nana和阿楞的一天」也會到場與市民互動。

另外，北市動保處將在9月16日響應「928世界狂犬病日」，舉辦毛孩健康同樂會，以狗狗運動會主題，配合免費狂犬病疫苗施打，規劃讓飼主與犬隻互動的活動。