快訊

獨／高雄知名舞廳外傳槍響！轎車中彈傳和「這人」有關

百年4次「超級藍月」今登場 最佳觀賞時間出爐

台南夜市進入「新戰國時代」 攤商曝5大必吃款美食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北果菜公司高價品不足 管理費收入僅7成7遭檢討

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足，難以吸引承銷及供應人交易，影響公司營運績效要求改善。圖／新北果菜公司提供
新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足，難以吸引承銷及供應人交易，影響公司營運績效要求改善。圖／新北果菜公司提供

新北市果菜運銷股份有限公司透過蔬果拍賣制度建立安全農產品交易平台，並按拍賣成交總值收取管理費收入，去年管理費收入近3億元。但新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足，難以吸引承銷及供應人交易，影響公司營運績效要求改善，管理費僅達預算數77.91％。果菜公司回應，規劃人員至產地拜訪增加供應來源爭取高單價、高品質蔬果，維持品質及成交單價，提升市場應運績效。

新北果菜公司透過蔬果拍賣，建立農產品交易平台。依農產品市場交易法可向供應及承銷人收取管理費。去年收取管理費2億9387萬元，對新北果菜公司經營績效有重大影響。但新北審計處發現，2016至去年新北蔬菜交易均價較北市均價低，差幅達24.66％。

且蔬菜拍賣品質等級分為特、優、良、格外4等級，觀察雙北果菜市場品項，新北果菜公司進場拍賣特、優級蔬菜量較少，或未引進部分高單價蔬菜品項，無法吸引供應高端消費者或鄰近市場承銷人進場購買意願，進而使供應商將品質較佳農產品轉至其他批發市場拍賣避免售價不佳，導致管理費僅達預算數77.91％。

新北果菜公司對此回應，轄下三重及板橋兩批發市場以服務全國農友為目的，進場蔬果除不具商品價值蔬果，其他均依據等級、分類進行拍賣交易並盡量協助媒合交易機會，將每日進場蔬果銷售出去，進而影響整體交易均價。

果菜公司說，原僅有三重市場以水果拍賣及自行進貨議價為主，湳興市場周邊道路蔬果交易攤商2017年加入板橋市場，以蔬菜為大宗交易品項，多數供應新竹以北零售市場、餐廳及自助餐業、學校營養午餐等。另現階段規劃人員至產地拜訪爭取高單價、高品質蔬果，維持品質及成交單價，提升市場應運績效。

新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足，難以吸引承銷及供應人交易，影響公司營運績效要求改善。圖／新北果菜公司提供
新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足，難以吸引承銷及供應人交易，影響公司營運績效要求改善。圖／新北果菜公司提供

延伸閱讀

特教師資不足 新北教育局：增設公費專班補足人力

雨彈升級 台東、屏東豪雨 新北宜花大雨

疫情影響淡海輕軌運量 新北巿府：已回升到疫情前8成

新北四大超夯河濱免費戲水區 9月起假日限定

相關新聞

獨／北大特區銀行搬新家 網友惡搞留言狂出「不是說台積電三峽廠?」

新北市北大特區內的學成路近日掛起富邦銀行招牌，各網友則說「不是說六福村嗎、不是說COSTCO嗎、不是說開機場嗎、不是台積...

台北動保月登場 9月16日可免費打狂犬病疫苗

台北動物保護教育月即將到來，9月9日舉辦動物之家犬貓認養會，邀請，YouTuber「柴犬Nana和阿楞的一天」到場互動，...

新北果菜公司高價品不足 管理費收入僅7成7遭檢討

新北市果菜運銷股份有限公司透過蔬果拍賣制度建立安全農產品交易平台，並按拍賣成交總值收取管理費收入，去年管理費收入近3億元...

北宜公路凌晨落石崩落單線雙向通行 預計今晚7時清理完畢

新北市坪林區北宜公路49.5公里處，今天凌晨3時發生落石崩落，經漏夜清理，因持續有碎石掉落，目前管制僅能單線雙向通行。

滿潮海水倒灌 北門雙春急水溪畔防風林恐不保

超級藍月引發的大海潮，加上蘇拉颱風環流驚人，沿海的台南北門再傳海水倒灌，急水溪畔北門雙春防風林，部分遭海水浸泡恐不保，北...

北大暖心麵包店爆紅 在地里長展開各樣支持

新北市北大特區內麵包店，因老闆娘協助失禁客買衣物，暖心舉動使家人感動，消息曝光網友紛喊要用新台幣下架麵包，在地南園、龍恩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦