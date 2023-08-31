新北果菜公司高價品不足 管理費收入僅7成7遭檢討

新北市果菜運銷股份有限公司透過蔬果拍賣制度建立安全農產品交易平台，並按拍賣成交總值收取管理費收入，去年管理費收入近3億元。但新北審計處發現，果菜進場交易特、優級蔬菜量及種類均有不足，難以吸引承銷及供應人交易，影響公司營運績效要求改善，管理費僅達預算數77.91％。果菜公司回應，規劃人員至產地拜訪增加供應來源爭取高單價、高品質蔬果，維持品質及成交單價，提升市場應運績效。

新北果菜公司透過蔬果拍賣，建立農產品交易平台。依農產品市場交易法可向供應及承銷人收取管理費。去年收取管理費2億9387萬元，對新北果菜公司經營績效有重大影響。但新北審計處發現，2016至去年新北蔬菜交易均價較北市均價低，差幅達24.66％。

且蔬菜拍賣品質等級分為特、優、良、格外4等級，觀察雙北果菜市場品項，新北果菜公司進場拍賣特、優級蔬菜量較少，或未引進部分高單價蔬菜品項，無法吸引供應高端消費者或鄰近市場承銷人進場購買意願，進而使供應商將品質較佳農產品轉至其他批發市場拍賣避免售價不佳，導致管理費僅達預算數77.91％。

新北果菜公司對此回應，轄下三重及板橋兩批發市場以服務全國農友為目的，進場蔬果除不具商品價值蔬果，其他均依據等級、分類進行拍賣交易並盡量協助媒合交易機會，將每日進場蔬果銷售出去，進而影響整體交易均價。