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滿潮海水倒灌 北門雙春急水溪畔防風林恐不保

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
滿潮海水倒灌，台南北門永隆溝海水倒灌淹到馬路，往來車流受阻，公所與水利局苦思對策。圖 ／民眾提供
滿潮海水倒灌，台南北門永隆溝海水倒灌淹到馬路，往來車流受阻，公所與水利局苦思對策。圖 ／民眾提供

超級藍月引發的大海潮，加上蘇拉颱風環流驚人，沿海的台南北門再傳海水倒灌，急水溪畔北門雙春防風林，部分遭海水浸泡恐不保，北門市區著名永隆溝附近馬路不通，蘆竹溝漁港也因海水湧入漁港旁小屋影響撳蚵作業，居民苦笑說，颱風沒登陸，竟也淪為受災戶。

北門雙春防風林上月28日遭杜蘇芮颱風暴潮衝出12公尺寬破口，經農業部林業及自然保育署嘉義分署連日來針對保安林缺口封堵，昨傍晚好不容易完成緊急搶修，詎料今早逢大潮缺口封堵雖暫時通過考驗未被海水衝破，不過海水四竄滲入附近急水溪旁。

附近居民說，預估明天潮汐更明顯，海水漲潮淹區域恐更大，，好不容易復育的保安林因海水滲流恐難存活。

除了雙春保安林因海水肆虐，北門永隆溝旁的市道171線沿線也因漲潮，潮水淹沒馬路，附近消防隊、圖書館、農會、公所一度通行受阻，擔心民眾誤闖受害，公所與警方緊急拉起封鎖線管制交通，所幸近午潮水稍退，公所與市府水利局緊急備妥沙包等應急。

往南的蘆竹溝漁港也因潮水上漲，一早港區多間漁民作業的木屋，都陸續傳出海水溢流淹沒，許多養殖戶甚至無法撳蚵，抱怨生計受影響，居民開玩笑說，極端氣候下，已經被老天爺逼到快走投無路，拜託能憐憫賞一口飯吃。

蘆竹溝漁港因海水衝入養殖戶作業木屋，影響生計。圖 ／民眾提供
蘆竹溝漁港因海水衝入養殖戶作業木屋，影響生計。圖 ／民眾提供
滿潮海水倒灌，台南北門雙春防風林遭海水浸泡恐不保。圖 ／民眾提供
滿潮海水倒灌，台南北門雙春防風林遭海水浸泡恐不保。圖 ／民眾提供

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