新北四大超夯河濱免費戲水區 9月起假日限定
新北不少河濱玩水景點廣受好評，是超夯的避暑勝地，自6月18日開放就吸引眾多親子，新北市政府水利局表示，戲水區在9月僅每周例假日及國定假日開放，提醒民眾注意開放時間，以免撲空。
水利局長宋德仁表示，塭仔底濕地公園是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，園內設施完備，有迎賓廣場、兒童遊樂區、戲水池、休憩涼亭和溜冰場等，其中戲水池更是暑假期間熱門點。
新北河濱公園的三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場及汐止星際遊戲場戲水區，也讓孩童享受，尤其以八大行星為主題的汐止星際遊戲場，今年加碼的兩座噴水拱門，搭配夜間燈光秀，帶給孩童更驚奇的戲水樂趣與快樂的暑期回憶。
水利局表示，境內「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」、「汐止星際遊戲場」及「新莊塭仔底濕地公園戲水池」等四處避暑勝地的戲水區，9月開始僅每周例假日及國定假日開放，民眾須注意開放時間，以免撲空。
水利局補充，戲水場所除定期維護及清潔設施外，也不定時檢驗水質，確保合於標準，並經衛生局現場抽驗合格；請親子務必遵守戲水場所公告注意事項，且配合現場工作人員指揮，禁止在戲水區內奔跑、跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為。
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