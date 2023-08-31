北市教育局交通車決標僅4成 黃瀞瑩揭特教生開學日無車搭

中小學昨開學，北市遭爆交通車標案持續流標，導致無法自行上下學的身心障礙學童無車可搭。議員黃瀞瑩質疑，教育局「身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務」標案經2次招標，招標101輛交通車、決標僅41輛，仍在招標中，市府應積極改善。教育局說，昨無學校反映招不到車，將檢討調整招標內容，以符合市場供需。

黃瀞瑩表示，相較於定時、定點的交通車，目前沒有交通車接送的學校，教育局採補貼車資委由各校協助訂車，或採預約計程車協助接送，不但增加特教老師的業務量，對家長及身心障礙學童更是許多不便。

她接獲家長陳情指出，相較於一般生，訓練特教生獨自搭公車、計程車通學並不容易，特教生的交通需求並非教育局補貼計程車費就可以解決。黃瀞瑩議員強調，教育局應即刻改善交通車流標的問題，並協助校方解決特教學生上下學的交通問題，保障其通學權益

教育局回應，8月22日已請學校人員協助有需求學生代訂車輛，並提供交通業者資訊給學校參考，家長於指定時間帶學生在指定上車地點，由學校人員陪同學生搭乘，所需費用包含導護費及車資由教育局全額支應，不影響學生及家長上放學權益。

教育局說，開學日無學校反映有招不到車情形，教育局會持續追蹤確保學生上下學接送無虞，並檢討調整招標內容，以符合市場供需，也會積極邀標，盡速完成招標作業。