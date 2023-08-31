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本土登革熱+1 北市開學全面防疫

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北報導

國內登革熱病例累計超過3千例，北市共32例，昨天逢開學日再增1起本土病例，校園全面防疫。一名30多歲男子住在中山區，8月25日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛等症狀，28日就醫通報採檢、隔天確診。北市衛生局說，個案潛伏期間無出國、無中南部活動史，將持續疫調釐清感染源。

中山區公所因應本土病例成立區級應變工作小組，並發動社區清潔日，運用即時通訊軟體衛教鄰里居民登革熱症狀，並加速孳生源清除、容器減量及配合社區噴消工作。

北市累計32例登革熱病例包含27例境外移入；本土共5例，文山區2例及北投、大同、中山各1例。

全國國中小昨天開學，北市今年在疫情後首次開放家長陪伴入校，新生一早陸續進入校園，不少家長在校園中與孩子合影留念。不過近期登革熱、腸病毒疫情升溫，加上傳出出現腸病毒死亡個案。家長林小姐表示，有特別為小朋友準備防蚊液、乾洗手等放在書包後面，早上出門也全身噴一遍，怕被蚊子咬；家長薛小姐也叮嚀孩子口罩要戴好，吃飯才可拿下來。

教育局副局長鄧進權表示，目前對有病例行政區的學校方圓10公里內進行清消，要求校園必須清除登革熱孳生源；仁愛國小校長楊柳淳也說，每年開學前都會除蟲，今年開學前也做全校性大消毒減少蚊蟲，清潔教室內外盆栽、水桶。

登革熱 北市 疫情

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