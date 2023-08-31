聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷劍潭站列車冒煙 檢修同款車

聯合報／ 記者鍾維軒林佳彣／台北報導

北捷運近期接連發生狀況，昨早劍潭站列車冒煙，北捷疏散600名旅客，查出因接線盒接地零件失效導致推進系統故障，後續會檢修有相同設備的列車，避免類似事件再發生。捷運圓山站日前也因胸牆剝落，差點砸到人；北捷回應，廠商施工不當，已要求停工並開罰5萬元，改善後24日已復工。

台北捷運昨上午8時55分許，有民眾在劍潭站搭車發現列車冒煙，也聞到焦味，乘客嚇得離開車廂並通報司機員。北捷隨後說明，8時47分劍潭站往淡水方向列車因推進系統故障，啟動摩擦煞車產生煙霧，維修人員立即上車處理。行控中心依照SOP安排車上約600名旅客換乘下班列車，處理時間約3分鐘。

北捷表示，劍潭站列車發生異常，經仔細檢查後，發現是列車下方原廠密閉接線盒的接地零件失效，導致推進系統故障，部分車廂失去動力，之後會再進一步檢查產生原因和細節，有相同設備的車隊共22列，都會一一檢修，避免再發生相同異常狀況。

另外，有民眾日前經過圓山站，遇到捷運軌道胸牆剝落，現場卻沒有圍護設施及警示牌，所幸無人受傷。北市議員鍾佩玲接獲投訴表示，淡水線高架下方多公園，她擔心隔音牆很多都有此問題，影響市民安全，北捷輕忽工安未立即處理，對行人生命安全毫不在乎。

北捷回應，事發當天就立即派員到場隔離、清除並安排人員警戒，無民眾受傷、未影響營運，當晚也派員預防性拆除掉落位置附近的胸牆。正確施作應為執行每片胸牆拆除時，可卸除6支固定螺栓，廠商預先卸除該片胸牆下方2支螺栓，施作工法不當，已要求廠商停工檢討，依契約開罰5萬。

北捷表示，8月24日重新核定拆除改善計畫，准予復工，未來相關工程均利用夜間非營運時段進行，拆除時採單片吊掛，完成吊車吊索固定後，可卸除胸牆所有螺栓，單片施作完再更換下一片，同時地面設置圍籬並配置管制人員，禁止進入工區下方，加強維護施工安全。

北捷 捷運

延伸閱讀

北捷：明倫社宅隔音牆估113年完成 加強施工防護

捷運圓山站施工掉混凝土塊 北捷：罰廠商、已改善

淡水信義線水泥塊從天降嚇死人 北捷：廠商停工罰5萬

北捷劍潭站列車突冒煙傳燒焦味 600名乘客受影響

相關新聞

侯友宜拚共好 讓4市躍國際大市

每年9月第3個周末是全國古蹟日，新北市透過基北北桃平台合作，推以鐵道、礦業為主題的味覺旅行文資故事盒，打造13條文資走讀...

登革熱升溫 新北動員百人視察校園

新北市本土登革熱今年累計5例，市府訂有「新北市農作防疫補償金發給原則」，菜園、農園若因防疫機關公告禁入，可向區公所申請農...

異常自動通報 新北建路燈系統 加速維管效率

路燈是不可或缺的公共建設，若碰到損壞不亮，將影響夜歸者安全。新北市升格後建置路燈管理系統，近年持續升級，今年6月在八里、...

北捷劍潭站列車冒煙 檢修同款車

台北捷運近期接連發生狀況，昨早劍潭站列車冒煙，北捷疏散600名旅客，查出因接線盒接地零件失效導致推進系統故障，後續會檢修...

本土登革熱+1 北市開學全面防疫

國內登革熱病例累計超過3千例，北市共32例，昨天逢開學日再增1起本土病例，校園全面防疫。一名30多歲男子住在中山區，8月...

剛啟用的淡海國小遭爆飄出甲醛味 新北教育局：檢測無疑慮

今天是開學首日，新成立的淡水淡海國小也在今天啟用，但卻有家長向新北市議員鄭宇恩投訴教室甲醛味濃，家長拿機器去測快要超標，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦