北捷劍潭站列車冒煙 檢修同款車

台北捷運近期接連發生狀況，昨早劍潭站列車冒煙，北捷疏散600名旅客，查出因接線盒接地零件失效導致推進系統故障，後續會檢修有相同設備的列車，避免類似事件再發生。捷運圓山站日前也因胸牆剝落，差點砸到人；北捷回應，廠商施工不當，已要求停工並開罰5萬元，改善後24日已復工。

台北捷運昨上午8時55分許，有民眾在劍潭站搭車發現列車冒煙，也聞到焦味，乘客嚇得離開車廂並通報司機員。北捷隨後說明，8時47分劍潭站往淡水方向列車因推進系統故障，啟動摩擦煞車產生煙霧，維修人員立即上車處理。行控中心依照SOP安排車上約600名旅客換乘下班列車，處理時間約3分鐘。

北捷表示，劍潭站列車發生異常，經仔細檢查後，發現是列車下方原廠密閉接線盒的接地零件失效，導致推進系統故障，部分車廂失去動力，之後會再進一步檢查產生原因和細節，有相同設備的車隊共22列，都會一一檢修，避免再發生相同異常狀況。

另外，有民眾日前經過圓山站，遇到捷運軌道胸牆剝落，現場卻沒有圍護設施及警示牌，所幸無人受傷。北市議員鍾佩玲接獲投訴表示，淡水線高架下方多公園，她擔心隔音牆很多都有此問題，影響市民安全，北捷輕忽工安未立即處理，對行人生命安全毫不在乎。

北捷回應，事發當天就立即派員到場隔離、清除並安排人員警戒，無民眾受傷、未影響營運，當晚也派員預防性拆除掉落位置附近的胸牆。正確施作應為執行每片胸牆拆除時，可卸除6支固定螺栓，廠商預先卸除該片胸牆下方2支螺栓，施作工法不當，已要求廠商停工檢討，依契約開罰5萬。

北捷表示，8月24日重新核定拆除改善計畫，准予復工，未來相關工程均利用夜間非營運時段進行，拆除時採單片吊掛，完成吊車吊索固定後，可卸除胸牆所有螺栓，單片施作完再更換下一片，同時地面設置圍籬並配置管制人員，禁止進入工區下方，加強維護施工安全。