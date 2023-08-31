異常自動通報 新北建路燈系統 加速維管效率

路燈是不可或缺的公共建設，若碰到損壞不亮，將影響夜歸者安全。新北市升格後建置路燈管理系統，近年持續升級，今年6月在八里、新店區提前換裝智能路燈，若有損壞將自動通報，加速路燈維管效率。

新北市幅員遼闊，道路照明是重要需求，過去要層層通報，效率欠佳，新北2010年升格後即建立路燈維護管理系統，2017年完成全市24萬餘盞路燈納編，方便民眾通報。

養工處道路養護二科長陳衍派指出，過去未建置路燈系統，民眾報修路燈僅能通報地址或地標，位於山區或橋梁的路燈，無明確地址或明顯地標，維修人員難準確得知損壞路燈位置，修復效率下降。

陳衍派說明，新北市府與民間合作，將逾27萬筆路燈與開關箱資料整合管理，降低路燈故障率，提升道路使用安全，近年也透過應用程式介面（API）介接升級，當路燈異常時，透過路燈監測模組將相關資訊傳送至系統平台，自動回報異常情形，可即時派工修復，近年已建置4172盞智能路燈，今年6月率先在八里、新店完成換裝，當作示範區。

市議員鄭宇恩表示，路燈資訊系統圖資整合，有效提升報修便利性，在學區或照明不足重要路口，仍要持續盤點改善。

市議員王威元主張，應該要加速建置智能路燈，搶修時間愈長，難測的風險也愈高。

陳衍派說，為減少紙本作業，路燈資訊管理系統及宮燈旗申請系統結合GIS，圖資融合行政流程、動態更新資訊，養工處以「新北市路燈資訊管理系統及宮燈旗申請系統」獲2023年金圖獎應用系統獎。