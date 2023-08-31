侯友宜拚共好 讓4市躍國際大市

每年9月第3個周末是全國古蹟日，新北市透過基北北桃平台合作，推以鐵道、礦業為主題的味覺旅行文資故事盒，打造13條文資走讀路徑、20場走讀活動。新北市今年已辦8場4市文化聯合活動，串聯北部千萬人共享資源，落實新北市長侯友宜追求的千萬人共好目標，讓4市躍升為國際大市。

新北市文化局響應全國古蹟日，9至10月推出特色文資走讀活動，串聯基北北桃4個縣市，引領民眾認識跨縣市12處文資景點。

先前藝文聯合活動企畫包括「周遊列博」基北北桃博物館家族大串聯案、打造基北北桃藝術家聚落案、演藝團隊匯演交流案等，邀基北北桃4市傑出演藝團隊，整合街頭藝人證照，擴大展演舞台。還有兒藝節共同行銷案、基北北桃眷村文化節交流案等。

各活動藉由今年啟動的基北北桃合作交流平台，由文化議題小組運作，從文化出發，邁向千萬人共好，達成侯友宜為台灣打拚、台灣共好信念。

新北市文化局長張䕒育說，今年串聯新北市5條美學廊帶，邀民眾走訪新北市10個行政區、13條文資走讀路徑，辦理20場實體走讀，其中5場結合傳統工藝手作，體驗在地傳藝。

張䕒育說，鐵道礦業主題味覺旅行串聯基北北桃4市文資點9月上路，也行銷陸海空三軍眷村文化，推廣北台灣眷村文化，透過4市緊密交流，大幅提升市民生活素質，讓4市齊步大躍進。