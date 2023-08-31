登革熱升溫 新北動員百人視察校園

新北市本土登革熱今年累計5例，市府訂有「新北市農作防疫補償金發給原則」，菜園、農園若因防疫機關公告禁入，可向區公所申請農作防疫補償金，依據作物不同，每公頃補貼4千至9萬5千元不等。市府強調，補償對象須以農作為經濟收入來源，石碇區烏塗菜園被列為高風險場域，但性質屬私人開心農場，不符補償條件。

各級學校昨開學，登革熱疫情升溫，新北教育局長張明文昨視察校園，並動員100名科室主管、督學，到各校督導開學整備及防疫。

張明文要求各校加強雨後巡檢頻率，加強巡檢學校工地、農園、樹木樹洞及髒亂點等高風險區域，每周指派專人巡查及清除孳生源，杜絕校園成病媒蚊孳生溫床。

中山國中校長范筱蓉指出，開學前已完成校園內環境清潔，包括除草、修剪植栽及環境清消，也對學生衛教宣導，外出穿淺色長袖衣褲，搭配防蚊液。

登革熱疫情升溫，新北市累計5起本土病例，除八里區清潔隊員及新店區患者具台南旅遊史，另3人與北市確診案石碇烏塗菜園活動相關，分別住深坑及蘆洲區。

衛生局對曾至菜園活動者抽血及NS1快篩共20人，除3人中鏢，其餘17人是陰性，將石碇烏塗菜園區域列為高風險場域，10月底前限制人員進入，擅闖管制區域可處6萬至30萬元罰鍰。

新北市農作防疫補償金去年10月才發布，冬季蚊蟲少，尚未有農民申請，石碇區菜園因登革熱封閉，被認為可能成為新北第一個獲補助農地。衛生局、農業局初步評估那是一塊小型開心農場，不符補助條件。

市議員黃心華說，該菜園平時種的菜未銷售，單純種菜自用，衛生局已用警示帶隔離，也在外圍設立警告旗幟，建議市府要在疫情核心熱區及周遭，同步實施噴藥防治，強化圍堵對策。