商周只說明、小編死不道歉 柳采葳：是否是皇親國戚

《商業周刊》臉書粉專就針對4位總統參選人曾提出的政見做出討論，但國民黨總統參選人侯友宜的政見卻只留白。侯辦發言人、台北市議員柳采葳指出，商周應正式說明，小編死不道歉，週刊信譽全陪葬。

她說，可憐啊，對《商業周刊》的小編就只有這幾個字，開始懷疑這位小編是否是皇親國戚耶，爸媽是否是大官呢？否則以財金專業著稱的商業週刊怎麼放任一位小編亂搞？

柳采葳表示，《商業周刊》整理了目前枱面上四位參選人科技產業發展，但是針對侯友宜市長的政見，小編刻意在圖卡上顯示一排「………」，還強調「我們努力了」，顯然故意要營造出侯市長沒有政見，但是相關內容，在網路上短短幾秒都查得到，被抗議之後，小編還死不道歉，甚至挑釁的寫「小編沒有被fired」哇，真的是開眼。

柳采葳說，她認為商周有必要說明清楚整個編輯流程，是否有審稿機制？到底是誰讓這種不專業的發文出去的？還是有人要爆料商周這位小編的爸爸或媽媽是誰？有比賴勁麟還要大尾嗎？