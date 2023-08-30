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北捷：明倫社宅隔音牆估113年完成 加強施工防護

中央社／ 台北30日電

北捷圓山站南側日前發生胸牆掉落意外，台北捷運表示已加強防護；至於圓山站北側的明倫社宅隔音牆工程是另外的契約，預計民國113年底前完成，期間將會加強施工防護。

台北捷運今天發布新聞稿表示，淡水信義線進行胸牆重置工程，預計將老舊胸牆拆除，改安裝鋁合金板，預計114年1月完工。

北捷說，胸牆某處被通報玻璃纖維混凝土塊掉落，是廠商施工錯誤，原本正確施作應為每片胸牆拆除時才能卸除6支固定螺栓，廠商卻預先卸除該片胸牆下方2支螺栓所致。

北捷說，已立即要求廠商停工檢討，依契約規定處理開罰新台幣5萬元，要求廠商重新提送檢討工法，24日已重新核定拆除改善計畫，確保施工過程安全無虞。

北捷指出，本次發生胸牆掉落的位置為圓山站南側，並非位於圓山站北側明倫社宅旁的胸牆。

新聞稿提到，明倫社宅噪音改善增設隔音牆工程，為針對圓山站北側、臨明倫社宅旁上下行軌道間，將原胸牆拆除後改安裝隔音牆，期間將會加強施工防護確保安全，預計113年底前可完成。

北捷 社宅 捷運

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