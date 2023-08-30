北捷：明倫社宅隔音牆估113年完成 加強施工防護
北捷圓山站南側日前發生胸牆掉落意外，台北捷運表示已加強防護；至於圓山站北側的明倫社宅隔音牆工程是另外的契約，預計民國113年底前完成，期間將會加強施工防護。
台北捷運今天發布新聞稿表示，淡水信義線進行胸牆重置工程，預計將老舊胸牆拆除，改安裝鋁合金板，預計114年1月完工。
北捷說，胸牆某處被通報玻璃纖維混凝土塊掉落，是廠商施工錯誤，原本正確施作應為每片胸牆拆除時才能卸除6支固定螺栓，廠商卻預先卸除該片胸牆下方2支螺栓所致。
北捷說，已立即要求廠商停工檢討，依契約規定處理開罰新台幣5萬元，要求廠商重新提送檢討工法，24日已重新核定拆除改善計畫，確保施工過程安全無虞。
北捷指出，本次發生胸牆掉落的位置為圓山站南側，並非位於圓山站北側明倫社宅旁的胸牆。
新聞稿提到，明倫社宅噪音改善增設隔音牆工程，為針對圓山站北側、臨明倫社宅旁上下行軌道間，將原胸牆拆除後改安裝隔音牆，期間將會加強施工防護確保安全，預計113年底前可完成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言