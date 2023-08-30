新北消防：每56秒有1通報案電話 擬推智能防救災

新北市消防局今天表示，新北市救災救護勤務量全國居冠，平均每56秒就有1通報案電話，每2.8分鐘就有1趟救護車出勤，每1小時有1趟消防車出勤，因而將推動科技智能防救災系統。

新北市消防局長李清安今天在市政會議專案報告指出，新北市平均每56秒就有1通救災救護報案電話，每2.8分鐘就有1趟救護車出勤，每1小時有1趟消防車出勤。

他說，今年將完成強震緊急救援路線一鍵通，結合災害點位及道路施工等情形，提供外援單位救援時的救災路線參考，可避開遭阻斷的路線，把握搶救的黃金時間。

李清安表示，全方位的緊急應變中心將整合建置跨領域的防救災資料倉儲數據中心，將水情偵測、民政監視、土石流預警、強降雨預測等系統數據，整合後以人工智慧（AI）分析，以智慧視覺化的儀表板提供決策參考。

他說，救災是整體的動員，為強化區級的災害應變能力，首創區公所無腳本兵推，讓區公所的救災人員、志工等演練颱洪、地震等複合型災害，且不依照事先規劃的腳本演練，現場抽籤運用兵棋圖台推演，同時由專家講評，增加實務演練的經驗。

新北市消防局第一救災救護副大隊長許恕逞接受媒體聯訪指出，因基層人員更替頻繁，救災經驗不易承傳，有鑑於2015年「蘇迪勒」颱風重創新烏路台9甲線大崩塌，造成烏來區成孤島，為承傳救災經驗，將於民國115年完工的三重區新北市第二行政中心23樓、24樓打造「災害應變指揮學院」。

許恕逞說，學院除了是多功能的備援應變中心，也提供公所與社區救災志工等的訓練場所，首創開發防救災的VR現場模擬演練，讓訓練效果更逼真。無論是疏散災民的里長、防災社區、決策的區長或各機關救災人員、市府局處首長都有專屬客製化教材。

許恕逞表示，這些沉浸式災害現場模擬教材，讓各崗位的救災人員面對積淹水、土石流、道路坍方、停電、豪雨、橋梁斷裂等災害，都可熟悉如何通報、救災、復原。這些訓練流程標準化後，可以提升訓練的效益。