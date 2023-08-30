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黑矇矇能即時通報 新北建置路燈管理系統加速維修效率

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北養工處與民間合作，將超過27萬筆路燈與開關箱資料整合管理，達到降低路燈故障率及預防災害發生，大幅提升道路使用安全。圖為八里商港三路。圖／新北工務局提供
新北養工處與民間合作，將超過27萬筆路燈與開關箱資料整合管理，達到降低路燈故障率及預防災害發生，大幅提升道路使用安全。圖為八里商港三路。圖／新北工務局提供

路燈是夜間回家不可或缺的公共建設，不過常碰到損壞不亮情況，報修時程往往繁瑣且長。新北升格後就建置路燈管理系統，近年並持續升級，今年六月還在八里跟新店提前換裝智能路燈，若有損壞將自動通報，加速路燈維管效率。

新北幅員遼闊，道路交通及照明成重要需求，但過去往往要層層通報等，效率較差。新北2010年升格後即開始建立路燈維護管理系統，2017年完成全市24萬餘盞路燈納編，方便民眾通報。

養工處道路養護二科長陳衍派指出，過去未建置路燈系統時，民眾報修路燈僅能通報地址或地標，但位於山區或橋梁之路燈，無明確地址或明顯地標，導致維修人員無法準確得知損壞路燈位置，路燈修復效率下降。

陳衍派說明，新北多年來與民間合作，將逾27萬筆路燈與開關箱資料整合管理，降低路燈故障率及預防災害發生，提升道路使用安全，近年也透過應用程式介面（API）介接升級，包括智能路燈，當路燈異常時，透過路燈監測模組將相關資訊傳送至系統平台，自動回報路燈異常情形，即時派工修復，這幾年已經建置4172盞，今年六月並已於八里跟新店完成提前換裝，當作示範區。

災害預警機制，則是在車行地下道設攝影機及相關設備，能夠即時監測是否有淹水情形，當達到淹水標準，會透過手機通訊軟體通報給相關單位處理，目前全市已完成22站下水道的設備建置。

新北市議員鄭宇恩表示，路燈資訊系統圖資整合，確實有效提升報修便利及廠商維修效率，不過近幾年因改為LED，部分路段尤其學區及路口照明不足問題仍應持續盤點改善。

新北市議員王威元認為，要加速建置智能路燈裝設，很多時候等待通報到維修完成前，民眾就是會擔心這黃金時間有意外；地下道系統則可有效的提醒用路人，不要等到災情發生了再來搶救。

陳衍派提到，為資訊透明化及減少紙本作業，路燈資訊管理系統及宮燈旗申請系統也結合GIS，圖資整合融合行政流程、動態更新資訊，減少市民申請懸掛宮燈旗之時間。養工處也以「新北市路燈資訊管理系統及宮燈旗申請系統」獲得2023年第十九屆金圖獎「應用系統獎」。

新北路燈管理維護方面近年資訊化，市民可以透過系統報修故障路燈，有效降低整體故障維修時數且提高回應的速度和效率。圖／新北工務局提供
新北路燈管理維護方面近年資訊化，市民可以透過系統報修故障路燈，有效降低整體故障維修時數且提高回應的速度和效率。圖／新北工務局提供
新北養工處以路燈資訊管理獲得2023年第十九屆金圖獎「應用系統獎」，今日市政會議由工務局長祝惠美（左一）及養工處長簡必琦（右一）率領團隊成員，將此獎項獻給新北市長侯友宜（中）。圖／新北工務局提供
新北養工處以路燈資訊管理獲得2023年第十九屆金圖獎「應用系統獎」，今日市政會議由工務局長祝惠美（左一）及養工處長簡必琦（右一）率領團隊成員，將此獎項獻給新北市長侯友宜（中）。圖／新北工務局提供

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