新北登革熱累積5例 農地遭隔離可申請補助

登革熱在新北市到目前為止已經累積有五例，其中，石碇區烏塗菜園區域列為高風險場域管制，限制人員進入。議員黃心華認為，市府可在疫情核心熱區及週遭同步實施噴藥圍堵防治，用點線面兼顧讓疫情儘速消弭。農業局則表示菜園農園如經防疫機關公告禁止進入，可向所區公所提出農作防疫補償金申請。

新北市石碇區菜園因登革熱封閉，可能成為第一個獲得補助的農地，因「新北市農作防疫補償金」去年10月才發布，當時冬季蚊蟲較少，因此尚未有農民申請。

新北市議員黃心華表示，目前得知該菜園平時種的菜並未銷售，單純只是民眾隨興種菜自用，衛生局已用警示帶隔離，並在更外圍的區域設立警告旗幟。環保局則是進行多次的加強清消噴藥，並滾動檢討噴藥位置。

他說，患者部分並未嚴格實施所謂隔離，而是在醫院治療時給予單獨病房以及加裝蚊帳，未來即使返家，也要督促民眾使用蚊帳強化日常防護。他建議新北市府可以在疫情核心熱區、以及週遭地區，同步實施噴藥防治，也就是所謂的「圍堵防治」方式，用點線面及周邊兼顧的方式，讓疫情儘速消弭。

農業局表示，防疫措施致民眾農作遭受損失，市府訂定「新北市政府農作防疫補償金發給原則」，菜園農園如經防疫機關公告禁止進入，可向所在地區公所提出農作防疫補償金申請。