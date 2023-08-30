大巨蛋使照再等等！北市府揭改善進度 最快9月中下旬有好消息

台北市長蔣萬安日前喊話大巨蛋將在年底營運，不過遠雄原先規畫7月取得使照，如今已經8月底仍無消息，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，因遠雄的消防設備、排水設施還沒完成改善，需等相關局處到場勘驗，確定改善完成通報建管處，才能核定使照，最快可能也要等到9月中下旬。

遠雄大巨蛋原先力拼7月取得使用執照，不過副市長李四川7月在臉書表示，還有建管與消防缺點要改善，遠雄當時表示，需延至8月並會朝目標努力，但至今已8月底使照還是沒下文，陳世浩也證實，還有消防設備、排水設施改善尚未完成確定延期。

陳世浩說明，相關單位都有定期前往勘驗，確認改善狀況，若確定所有缺失改善完成，相關單位內部簽核後，會將報告送至建管處簽報，所有程序走完才會核發使照，流程約2個禮拜，最快9月中下旬才有好消息。

北市消防局指出，目前大巨蛋的部分系統性設備，如灑水設備等仍在裝設無法測試，其餘還有標示設備需移置、火警自動警報設備點位須測試，已要求大巨蛋各項消防設備應符合消防規範，待施工單位依完成進度，申請查驗將依規定辦理。

建管處也說明，七月時遠雄尚有文件未補齊，包含申請書與圖說的內容有部分不符需要修正、竣工照片未檢附齊全等，相關資料遠雄已補正完畢；待消防設備及排水設施等缺失改善後，並經消防局和水利處等相關主管機關核定後，才能簽報核定使用執照。