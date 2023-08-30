快訊

不斷更新／颱風假有機會嗎？強颱蘇拉來襲 7縣市宣布明正常上班課

親友直指不適合入監…陳盈潔入獄滿一周 桃園女監曝最新身體狀況

尊重習俗 汐止行政中心聯合普度分兩爐祈求平安

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所及行政中心各公家機關普渡，尊重習俗，分成兩個爐，將普渡公、好兄弟分開上香祭拜。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所及行政中心各公家機關普渡，尊重習俗，分成兩個爐，將普渡公、好兄弟分開上香祭拜。 圖／觀天下有線電視提供

農曆七月份，中元普渡，而在今年，汐止區公所及行政中心各公家機關，今(30)日也就是農曆7月15日，普渡好兄弟，當天由汐止區長林慶豐帶領大家虔誠祭拜，祈求國泰民安、風調雨順，值得一提的是，公所今年一樣尊重習俗，分成兩個爐，將普渡公、好兄弟分開上香祭拜。

汐止區長林慶豐表示，今天在汐止行政中心大樓前面舉辦慶讚中元法會，祭拜好兄弟及地藏王菩薩，祈求汐止地區能夠平安無災，地方祥和。

尊重習俗，和往年一樣，分兩個爐上香祭拜，大家在拿香祭拜完，在集香後，再度拿香，因為，拜完普渡公後，接下來要拜的是好兄弟，接著再由區長獻花獻果，完成儀式，而今年一樣是整個行政中心的各機關一起聯合舉行，包括國稅局、稅捐及戶政等單位、還有里長聯誼會都一起參與，包括市議員白珮茹服務處、廖先翔服務處都一起祭拜，祈求平安。

汐止區里長聯誼會長陳有諒指出，今天是112年農曆7月15日中元普渡，汐止區公所結合里長聯誼會及大樓裡所有機關團體今天辦中元普渡，因為這是一個習俗，祭拜普渡公跟好兄弟，祈求汐止區能風調雨順、國泰民安，大家身體健康、萬事如意，今天很高興很多里長都來參與普渡大會。

汐止

延伸閱讀

新北萬里里聯合普度加祭海儀式 超度好兄弟、寵物與溺水者

營業人萬中選4 汐止國稅局表揚4位績優營業人

逗陣來「呷奔」 汐止秀山據點長輩出來走走開心樂活

汐止區表揚模範父親走渡假風 43位模範父親好開心

相關新聞

大巨蛋使照再等等！北市府揭改善進度 最快9月中下旬有好消息

台北市長蔣萬安日前喊話大巨蛋將在年底營運，不過遠雄原先規畫7月取得使照，如今已經8月底仍無消息，台北文化體育園區籌備處副...

剛啟用的淡海國小遭爆飄出甲醛味 教育局：檢測無疑慮

今天是開學首日，新成立的淡水淡海國小也在今天啟用，但卻有家長向新北市議員鄭宇恩投訴教室甲醛味濃，家長拿機器去測快要超標，...

注意！新北市鶯歌、三峽、樹林2萬住戶、9月2日將停水11小時

台電將施作「松樹、介壽、水頂、板水線遷移改建工程」，新北市鶯歌、三峽、樹林部分地區將在9月2日早上7點至6點停水11小時...

就醫可能病歷個資遭駭？ 北慈與調查局共築資安防護網

全球駭客攻擊事件近期頻傳，存有大量病歷資料的醫療院所非常容易成為駭客組織所定攻擊的目標，引發不少病患憂心。台北慈濟醫院指...

中元普度拜超大包乖乖！寫「預算乖乖到位，新北建設起飛」

今日是農曆7月15日，新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普渡，期間除特別在超大包乖乖寫下颱風不來，也祈求國泰民安。新北秘...

獨／超暖心！闆娘為失禁客衝買衣 居民喊「開學後新台幣全下架！」

新北市北大特區台北大學內一家麵包店，日前一位坐輪椅的老先生不慎失禁，闆娘除了立即提供整包衛生紙並衝去買簡便衣物，讓家人相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦