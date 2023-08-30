尊重習俗 汐止行政中心聯合普度分兩爐祈求平安

農曆七月份，中元普渡，而在今年，汐止區公所及行政中心各公家機關，今(30)日也就是農曆7月15日，普渡好兄弟，當天由汐止區長林慶豐帶領大家虔誠祭拜，祈求國泰民安、風調雨順，值得一提的是，公所今年一樣尊重習俗，分成兩個爐，將普渡公、好兄弟分開上香祭拜。

汐止區長林慶豐表示，今天在汐止行政中心大樓前面舉辦慶讚中元法會，祭拜好兄弟及地藏王菩薩，祈求汐止地區能夠平安無災，地方祥和。

尊重習俗，和往年一樣，分兩個爐上香祭拜，大家在拿香祭拜完，在集香後，再度拿香，因為，拜完普渡公後，接下來要拜的是好兄弟，接著再由區長獻花獻果，完成儀式，而今年一樣是整個行政中心的各機關一起聯合舉行，包括國稅局、稅捐及戶政等單位、還有里長聯誼會都一起參與，包括市議員白珮茹服務處、廖先翔服務處都一起祭拜，祈求平安。

汐止區里長聯誼會長陳有諒指出，今天是112年農曆7月15日中元普渡，汐止區公所結合里長聯誼會及大樓裡所有機關團體今天辦中元普渡，因為這是一個習俗，祭拜普渡公跟好兄弟，祈求汐止區能風調雨順、國泰民安，大家身體健康、萬事如意，今天很高興很多里長都來參與普渡大會。