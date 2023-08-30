貢寮龍崗里簡易自來水完工 夏天居民不怕再缺水

貢寮區龍崗里的區域大多屬於山區，加上自來水管線無法到達，民眾以往都是自己使用山泉水，但夏季容易枯竭無水可用，近期貢寮區公所完成龍崗里的簡易自來水設施，讓附近居民受惠，今年夏天不缺水，讓民眾再也不擔心無水可用。

龍崗里山區居民沒有自來水管線可使用，長期皆由里民自行至山區水源處取水，但現在山區住戶年事已高無法自行取水，且年輕人口外出工作，長者用水產生問題，經多方努力，辦理簡易自來水工程，解決偏遠地區民眾用水需求，居民不勝感激。

龍崗里里長黃朝銘說，一直以來這一帶的住戶都是自己找水源使用，長年下來水質和水量都不穩定，尤其一到夏季便無水可用，在此特別感謝市議員林裔綺協助向市府爭取設置簡易自來水的經費，以及貢寮區公所的施作，讓住在山區的民眾可以使用到乾淨及源源不絕水資源。

貢寮區區長柯建輝表示，貢寮區龍崗里9~10鄰簡易自來水工程水利局全額補助286萬今年五月中開工，歷經兩個月左右完工，供水住戶9至10鄰，戶數18戶38人。設置取水堰1處、蓄水塔共計5噸3個、3噸3個，管線全長約2公里。