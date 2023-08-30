快訊

不斷更新／颱風假有機會嗎？強颱蘇拉來襲 7縣市宣布明正常上班課

親友直指不適合入監…陳盈潔入獄滿一周 桃園女監曝最新身體狀況

貢寮龍崗里簡易自來水完工 夏天居民不怕再缺水

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區龍崗里簡易自來水設施完工，讓民眾再也不擔心夏天無水可用。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區龍崗里簡易自來水設施完工，讓民眾再也不擔心夏天無水可用。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區龍崗里的區域大多屬於山區，加上自來水管線無法到達，民眾以往都是自己使用山泉水，但夏季容易枯竭無水可用，近期貢寮區公所完成龍崗里的簡易自來水設施，讓附近居民受惠，今年夏天不缺水，讓民眾再也不擔心無水可用。

龍崗里山區居民沒有自來水管線可使用，長期皆由里民自行至山區水源處取水，但現在山區住戶年事已高無法自行取水，且年輕人口外出工作，長者用水產生問題，經多方努力，辦理簡易自來水工程，解決偏遠地區民眾用水需求，居民不勝感激。

龍崗里里長黃朝銘說，一直以來這一帶的住戶都是自己找水源使用，長年下來水質和水量都不穩定，尤其一到夏季便無水可用，在此特別感謝市議員林裔綺協助向市府爭取設置簡易自來水的經費，以及貢寮區公所的施作，讓住在山區的民眾可以使用到乾淨及源源不絕水資源。

貢寮區區長柯建輝表示，貢寮區龍崗里9~10鄰簡易自來水工程水利局全額補助286萬今年五月中開工，歷經兩個月左右完工，供水住戶9至10鄰，戶數18戶38人。設置取水堰1處、蓄水塔共計5噸3個、3噸3個，管線全長約2公里。

貢寮 水利局

延伸閱讀

桃源區今天停班課！高雄山區整備防颱 市府團隊上山視察

蘇拉逼近南投防山區成孤島 調配物資、各校彈性停班課

溫州1餐廳 拖把槽自來水兌橙汁

40年無自來水可用 新北山區居民不滿成二等公民

相關新聞

大巨蛋使照再等等！北市府揭改善進度 最快9月中下旬有好消息

台北市長蔣萬安日前喊話大巨蛋將在年底營運，不過遠雄原先規畫7月取得使照，如今已經8月底仍無消息，台北文化體育園區籌備處副...

剛啟用的淡海國小遭爆飄出甲醛味 教育局：檢測無疑慮

今天是開學首日，新成立的淡水淡海國小也在今天啟用，但卻有家長向新北市議員鄭宇恩投訴教室甲醛味濃，家長拿機器去測快要超標，...

注意！新北市鶯歌、三峽、樹林2萬住戶、9月2日將停水11小時

台電將施作「松樹、介壽、水頂、板水線遷移改建工程」，新北市鶯歌、三峽、樹林部分地區將在9月2日早上7點至6點停水11小時...

就醫可能病歷個資遭駭？ 北慈與調查局共築資安防護網

全球駭客攻擊事件近期頻傳，存有大量病歷資料的醫療院所非常容易成為駭客組織所定攻擊的目標，引發不少病患憂心。台北慈濟醫院指...

中元普度拜超大包乖乖！寫「預算乖乖到位，新北建設起飛」

今日是農曆7月15日，新北市長侯友宜今率市府人員一同中元普渡，期間除特別在超大包乖乖寫下颱風不來，也祈求國泰民安。新北秘...

獨／超暖心！闆娘為失禁客衝買衣 居民喊「開學後新台幣全下架！」

新北市北大特區台北大學內一家麵包店，日前一位坐輪椅的老先生不慎失禁，闆娘除了立即提供整包衛生紙並衝去買簡便衣物，讓家人相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦