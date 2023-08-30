金山溪流交匯護岸工程完工 變美觀農作更有保障

金山區清水溪上游，在潭子內附近的溪流交匯處，以往溪床的分水嶺毀損，導致兩條溪流交匯處水流湍急，沖刷兩旁護岸與溪床，影響農友農作，為此市議員周雅玲要求相關單位來協助施作分水嶺，歷經一個月的工程，近來終於完工，市議員周雅玲也再度來到現場關心完工後的狀況。

市議員周雅玲表示，清水溪上游溪流交匯處，過去分水嶺護岸損壞嚴重，沒有達到分水減緩水流衝擊的效果，讓水流的衝擊面護岸更容易受到侵蝕，護岸旁的農田耕作相當沒保障，好在在市府與公所的工程施作後，目前分水嶺護岸已經完成，工期一個月、斥資100多萬，就地取材使用溪床上的大石頭堆疊，還有溪床上的固床工也一併施作，減緩溪水對溪床的侵蝕，讓交匯處的溪流更穩定，兩旁的農田農作也更有保障。

此外，市議員周雅玲也提及，這處的護岸工程與固床工使用的工法，沒有使用從外頭運來的石材，而是使用原本溪床上的石塊來做堆疊，貼近原始生態，讓溪床護岸看起來更加美觀，並且達到防止溪水湍急侵蝕的效果，進而守護生態也守護農田的耕作。