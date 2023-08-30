被酸學疫苗合約「封存30年」...侯友宜市府遭指拒給請假資料 朱惕之回應了

新北市長侯友宜請假資料，各界都想知道，民眾黨新北市議員陳世軒今30日質詢時指出，前天議會主席裁示要求市府提供，市府至今未給，他舉當初前台北市長柯文哲、前高雄市長韓國瑜都提供議員請假資料，只有新北市府不給，藍營議員還想藍白合，觀念不合「合個屁」。

陳世軒表示，他24日時在議會提出請市府三日內提供侯友宜從5月17日開始所有請假紀錄，當時主席裁示市府遵照辦理；但在28日早上，他收到人事處電話，道歉並直接表示「長官還沒批准，無法提供」，副市長劉和然承諾29日早上會將資料準備好並提供，但最後人事處還是以個資為由無法提供。

陳世軒說，市府搬出《檔案法》、《個資法》、《政府資訊公開法》，認為請假資料是人事資料涉及個人隱私，拒絕提供資料，但他清查相關法令，裡頭提到的人事資料，根本不包含市長出缺勤資料。

陳世軒說，市府不僅態度傲慢、逃避監督，眾多藍營人士還想藍白合、甚至提出在野整合，「民進黨不敢公開高端資訊，蔡英文不敢公開論文，現在侯市府連最基本的請假紀錄都不敢公開，是想要也封存30年？」

新北市副市長朱惕之表示，所有公務人員請假，都按照公務人員服務法辦理，人事單位、行政院都有一致性，會按照一致性做法去做。