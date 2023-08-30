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被酸學疫苗合約「封存30年」...侯友宜市府遭指拒給請假資料 朱惕之回應了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今天參訪台北市大安區火聖廟及與里長座談，侯友宜表示會堅定走下去贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今天參訪台北市大安區火聖廟及與里長座談，侯友宜表示會堅定走下去贏得勝選。記者潘俊宏／攝影

新北市長侯友宜請假資料，各界都想知道，民眾黨新北市議員陳世軒今30日質詢時指出，前天議會主席裁示要求市府提供，市府至今未給，他舉當初前台北市長柯文哲、前高雄市長韓國瑜都提供議員請假資料，只有新北市府不給，藍營議員還想藍白合，觀念不合「合個屁」。

陳世軒表示，他24日時在議會提出請市府三日內提供侯友宜從5月17日開始所有請假紀錄，當時主席裁示市府遵照辦理；但在28日早上，他收到人事處電話，道歉並直接表示「長官還沒批准，無法提供」，副市長劉和然承諾29日早上會將資料準備好並提供，但最後人事處還是以個資為由無法提供。

陳世軒說，市府搬出《檔案法》、《個資法》、《政府資訊公開法》，認為請假資料是人事資料涉及個人隱私，拒絕提供資料，但他清查相關法令，裡頭提到的人事資料，根本不包含市長出缺勤資料。

陳世軒說，市府不僅態度傲慢、逃避監督，眾多藍營人士還想藍白合、甚至提出在野整合，「民進黨不敢公開高端資訊，蔡英文不敢公開論文，現在侯市府連最基本的請假紀錄都不敢公開，是想要也封存30年？」

新北市副市長朱惕之表示，所有公務人員請假，都按照公務人員服務法辦理，人事單位、行政院都有一致性，會按照一致性做法去做。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 陳世軒

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