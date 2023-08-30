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注意！新北市鶯歌、三峽、樹林2萬住戶、9月2日將停水11小時

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市鶯歌、三峽、樹林部分地區將在9月2日早上7點至6點停水11小時，將影響2萬戶用水。圖／新北市水利局提供
新北市鶯歌、三峽、樹林部分地區將在9月2日早上7點至6點停水11小時，將影響2萬戶用水。圖／新北市水利局提供

台電將施作「松樹、介壽、水頂、板水線遷移改建工程」，新北市鶯歌、三峽、樹林部分地區將在9月2日早上7點至6點停水11小時，將影響2萬戶用水，新北市水利局表示，將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置20處臨時供水站及水車隨時待命。

水利局表示，停水地區包含鶯歌區建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌里、二橋里，三峽區龍恩里，樹林區樂山里、西園里。

水利局表示，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。提醒民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

20處臨時供水站位置：

1. 中鶯里 鶯歌區仁愛路55號（鶯歌區公所旁）

2. 東鶯里 鶯歌區文化路70號（鶯歌火車站後站旁）

3. 南鶯里 鶯歌區國慶街與光明街路口

4. 北鶯里 鶯歌區建國路6號前

5. 南靖里 鶯歌區文化路395號（鶯歌南靖活動中心前）

6. 南靖里 鶯歌區重慶街停車場（捷運柱旁）

7. 南靖里 鶯歌區尖山埔路106號（鶯歌國小前）

8. 建國里 鶯歌區南雅路與育智路口（惠隆宮老人會館旁）

9. 同慶里 鶯歌區育英街與尖山埔路口（鶯歌同慶活動中心旁）

10. 同慶里 鶯歌區尖山埔路與重慶街交叉口右側

11. 同慶里 鶯歌區重慶街與陶瓷街口（鶯歌光點）

12. 同慶里 鶯歌區文化路200號（鶯歌陶博館陸橋下）

13. 永昌里 鶯歌區建國路420號（鶯歌消防隊對面）

14. 尖山里 鶯歌區國中街1號（鶯歌尖山國中）

15. 西鶯里 鶯歌區中山路150號（鶯歌圖書館前）

16. 二橋里 鶯歌區中正三路154號（鶯歌高職前）

17. 建德里 鶯歌區建德巷口旁加油站邊

18. 二甲里 鶯歌區二甲路36-2號（鶯歌二甲市民活動中心旁）

19. 西園里 樹林區西園里柑園街2段380巷對面

20. 樂山里 樹林區民和街6號對面

停水 水利局

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