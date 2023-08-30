就醫可能病歷個資遭駭？ 北慈與調查局共築資安防護網

全球駭客攻擊事件近期頻傳，存有大量病歷資料的醫療院所非常容易成為駭客組織所定攻擊的目標，引發不少病患憂心。台北慈濟醫院指出，近日與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，未來將建立即時通報等資安聯防機制。

北慈說明，醫院設有遠距醫療、檢驗自動傳輸系統、行動醫療等多項智能化服務，而為保護病歷個資安全，過去曾申請ISO27001資訊安全認證，除自建SOC資安監控中心，強化院區資安防護外，也致力推動資通安全策略。

北慈院長趙有誠表示，病歷資料涵蓋了民眾個資、用藥資訊甚至家族成員，一旦被勒索就會完全無法運作，是一個很大的災難，北慈已經做了非常多的努力，但仍需要國家力量一起防護。

新北市調查處長張育瑞指出，醫院平常是民眾的守護神，戰時也非常重要，必須照顧因戰爭受傷的民眾，是國家關鍵基礎設施，院內資安若被駭，嚴重恐將影響運作，造成癱瘓，所以若有遭受駭客攻擊時，務必要即時通報，以利溯源、偵查、偵破，確保資安運作暢行無阻。