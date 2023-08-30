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獨／超暖心！闆娘為失禁客衝買衣 居民喊「開學後新台幣全下架！」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三峽台北大學心湖會館內的麵包店，老闆娘溫暖態度讓民眾備感窩心。記者李定宇／攝影
三峽台北大學心湖會館內的麵包店，老闆娘溫暖態度讓民眾備感窩心。記者李定宇／攝影

新北市北大特區台北大學內一家麵包店，日前一位坐輪椅的老先生不慎失禁，闆娘除了立即提供整包衛生紙並衝去買簡便衣物，讓家人相當暖心，事件發酵民眾相當感動，居民更說「開學後新台幣要將麵包全下架！」

日前有民眾在「iBeta愛北大」臉書社團分享溫馨故事，表示父母住在北大附近，最常去散步地方就是北大校園，校園心湖會館更是父母最喜歡去小歇的地方。且老闆娘知道父親坐輪椅就會幫忙移開椅子、攙扶父母就像鄰居一樣聊天問候。

但幾週前父親在店內不慎失禁，情急下衝出去跟老闆娘求救，不僅提供整包衛生紙，更衝去幫忙買簡便換洗衣物，讓父親安心。民眾說「那不是義務，是真心的關懷才做得到的。」

民眾表示，隔週準備好父母謝意，才得知那位就是低調的老闆娘。家人都喜歡這間麵包店，因為展現的態度不只親切還有真心。

網友則紛紛表示「都會來這家店買麵包，小孩也喜歡吃！、溫馨的店家感受著濃濃人情味、奇佳麵包好吃闆娘人真的超優、好暖，下次一定去買麵包」。居民更說，這麼好的麵包店一定要去支持，「用新台幣將麵包全下架！」

記者日前實地走訪該麵包店三次試圖採訪老闆娘，但皆因暑假期間未開門營業，致電店家手機則未開機。

台北大學對此表示，心湖會館為二層樓建築，販售各式各樣餐點，開學期間除了服務校內學生之外，假日也有許多民眾來校內走走，順便到心湖會館飲食。心湖會館設施完善，期望提供給使用者更為舒適的用餐體驗。

老闆娘溫馨女棟獲得網友一致讚揚。圖／「iBeta愛北大」臉書社團翻攝
老闆娘溫馨女棟獲得網友一致讚揚。圖／「iBeta愛北大」臉書社團翻攝
麵包店因暑假期間未開門營業。記者李定宇／攝影
麵包店因暑假期間未開門營業。記者李定宇／攝影
居民更說，這麼好的麵包店一定要去支持，「用新台幣將麵包全下架！」。記者李定宇／攝影
居民更說，這麼好的麵包店一定要去支持，「用新台幣將麵包全下架！」。記者李定宇／攝影

麵包 老闆娘 愛心

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