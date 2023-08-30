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北市登革熱本土病例今+1 衛生局曝個案潛伏期無2狀況

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市今增1例本土確定病例，該名30多歲男性住在中山區，中山區公所已發動社區清潔日清除孳生源。圖／北市衛生局提供
北市今增1例本土確定病例，該名30多歲男性住在中山區，中山區公所已發動社區清潔日清除孳生源。圖／北市衛生局提供

國內登革熱病例累計超過3千例，北市今增1例本土確定病例，該名30多歲男性住在中山區，8月25日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛等症狀，28日就醫通報採檢、隔天確診。北市衛生局說明，個案潛伏期間無出國、無中南部活動史，將持續疫調以釐清感染源；北市累計32例登革熱確診病例。

中山區公所已成立區級應變工作小組，並發動社區清潔日清除孳生源，運用即時通訊軟體衛教鄰里居民登革熱症狀，並加速孳生源清除、容器減量及配合社區噴消工作。

截至今天，北市累計32例登革熱確診病例，包含27例境外移入，本土病例則為文山區2例及北投、大同、中山各1例。

衛生局表示，國內累計登革熱病例已逾3千例，社區中可能有隱藏個案，且有鑑於夏季颱風及午後降雨頻繁，提醒民眾務必進行容器減量，以減少病媒蚊孳生。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀者，應儘速就醫。

登革熱 北市 衛生局

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