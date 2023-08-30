台中州廳主體修復完工重現百年風華 9月起開放預約導覽

台中市國定古蹟台中州廳已有百年歷史，2020年8月啟動整體修復工程，經3年整修，主體修復工程已完工，9月起將開放周日預約導覽服務。

文化局表示，台中州廳主棟始於1912年動工，次年完成第一期，其後又歷經四個階段的擴建，至西元1934年完成現行廳舍的規模，為日治初期近代官廳建築典範，從啟用至戰後一直是市府辦公廳舍所在，歷經921大地震後局部整修，並於2020年8月啟動整體修復工程。

文化局指出，此次主體修復過程，經專業學者調查，並提出減法設計、適度保留興建、使用歷程等修復對策，主要項目包含恢復外觀立面原有紅磚白牆及門窗、檢修內部屋架屋面、拆除後期增建等，並依結構分析結果進行補強作業，使得原有建物牆面得以顯現於外，另發現隱藏於屋架中的通風排氣構造、中山廳的拼花地坪構造等，歷經機關搬遷部分修繕至全面動工修復，今年中已完成。

台中市文資處表示，修復期間曾辦理說明會、工作坊等，在地居民多希望維持辦公廳舍使用，以維持基本經濟與環境活絡。文化資產非原用途的再利用案例相當多，反之維持原始用途在當下更顯不易，州廳承載作為中部地方最重要的官舍，百年來持續其地方治理角色，修復後倘能持續其歷史脈絡更顯珍貴。