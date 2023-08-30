北北基桃文化聯合活動 共推12處文化資產景點

新北市今再度聯手基北北桃舉辦文資味覺旅行故事盒，今年第8場四市文化聯合活動，串聯北部千萬人共享資源，藉此實現千萬人共好的大目標。新北市文化局響應全國古蹟日，9至10月推出特色文資走讀活動，推出以鐵道、礦業旅行，串聯基北北桃4個縣市，認識跨縣市12處文化資產景點。

而今天之前光是文化聯合活動還包括周遊列博基北北桃博物館家族大串聯案、打造基北北桃藝術家聚落案、演藝團隊匯演交流案邀請基北北桃4市傑出演藝團隊、街頭藝人證照整合機制案、兒藝節共同行銷案、基北北桃眷村文化節交流案、基北北桃鐵道及礦業路徑計畫案。

文化局表示，北北基桃近年合作有成，民眾有目共睹，自合作平台創立，在文化、交通、社會福利透過4縣市相互合作、緊密交流，發揮彼此城市的力量，大幅提升4市民眾生活素質、工作品質，讓四城市齊步大躍進，生活變得更好。

文化局長張嘉育表示，文化局除了辦理周遊列博基北北桃博物館家族大串聯，發行優惠數位票券、於板橋435藝文特區打造基北北桃藝術家聚落、在4市大型節慶活動邀約傑出演藝團隊交流匯演、更將街頭藝人證照進行整合，擴大藝人展演區域外，今日於2023全國古蹟日聯合記者會，推出3於款鐵道礦業主題之味覺旅行文資故事盒，首創串聯基北北桃4市文資點，9月正式上路，推廣珍貴的文化資產；此外28日將再串起基北北桃，由陸海空三軍眷村文化出發行銷，推廣北台臺灣眷村文化。