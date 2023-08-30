捷運圓山站施工掉混凝土塊 北捷：罰廠商、已改善

台北市議員鍾佩玲指出，靠近明倫社宅的捷運圓山站高架段日前進行胸牆重置工程，卻發生混凝土塊掉落意外。北捷今天表示，未釀傷亡，依契約開罰廠商，已完成改善措施。

民進黨台北市議員鍾佩玲發布書面質詢資料指出，捷運在高架段行駛時，會因列車高速出現噪音，為解決此狀況，台北捷運公司在軌道2側加裝隔音牆，像明倫社會住宅因近捷運圓山站，居民曾反映遭列車行駛噪音干擾，北捷規劃軌道胸牆重置工程擬加裝隔音牆解決問題。

鍾佩玲說，日前接獲陳情，民眾在15日經捷運圓山站時，發現軌道下方地面，出現胸牆的崩落水泥石塊，現場未設圍護設施及警示牌。

她表示，依起重升降機具安全規則等規定，若固定式起重機作業時，應防止有人進入吊舉物下方，且下方原本就要淨空，避免造成重大傷亡意外，認為北捷輕忽工地公安，事後未立即處理，要求應派員督導落實工地安全，並作好防護措施，才能達到工程意外零風險目標。

北捷回應，15日下午5時許，接獲民眾通報，淡水信義線圓山站往民權西路站間高架橋，1處胸牆部分玻璃纖維混凝土塊掉落；車站員獲報後進行隔離、清除及警戒，現場無人受傷且未影響營運。

北捷指出，淡水信義線正進行高架軌道胸牆重置工程，發生混凝土塊掉落，確認是因廠商施作不當，正確作法為執行拆除每片胸牆，要卸除6支固定螺栓，廠商預先卸胸牆下方2支螺栓，才導致發生此狀況。

北捷表示，事後要廠商停工檢討，並依契約開罰新台幣5萬元，且要提檢討工法，核准才可復工，24日已重核定，要求廠商在夜間非營運時段進行工程，包含拆除採單片吊掛並以吊車吊索固定，才能卸除胸牆所有螺栓，單片施作完成才可更換下一片，地面應設圍籬並配管制員，禁止民眾進工區下方。

北捷指出，至於改善明倫社宅噪音增設隔音牆工程，正辦理發包，後續會納入此事件，確保施工安全。