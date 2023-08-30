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影／捷運三鶯線首列車 侯友宜：將市民安全載「抵家」

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
捷運三鶯線首列車已經在8月11日進駐三峽機廠，代表捷運三鶯線 邁入核心機電安裝測試重要里程碑，宣告列車明年將至正線軌道進行系統整合測試，朝114年完工目標再邁進一大步。記者季相儒／攝影
捷運三鶯線首列車已經在8月11日進駐三峽機廠，代表捷運三鶯線 邁入核心機電安裝測試重要里程碑，宣告列車明年將至正線軌道進行系統整合測試，朝114年完工目標再邁進一大步。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜今天上午前往三峽機廠參加三鶯線首列車的亮相典禮，新北市政府積極推動捷運三環六線，其中捷運三鶯線首列車已經在8月11日進駐三峽機廠，代表捷運三鶯線 邁入核心機電安裝測試重要里程碑，宣告列車明年將至正線軌道進行系統整合測試，朝114年完工目標再邁進一大步。

新北市長侯友宜表示三鶯捷運全線共配置29列列車，由義大利設計、日本製造，首列車順利於8月10日抵達台北港，再藉由陸運運抵三峽機廠並完成車廂聯掛作業、接續安裝列車集電靴、車身貼膜、滅火器和吊環等工作。每列車從車體銲接、膠合、電裝、內裝、聯掛到轉向架結合生產製程工序總耗費約12個月，出廠前還要完成 電路系統測試、全車水密測試以及列車管理系統測試，以最嚴格標準進行組裝測試工作，單一列車出廠前測試總耗時2.5個月。

侯友宜指出目前規劃每個月約有2至3列列車運抵台灣，並預計113年9月前將剩下的28列車全數運抵完畢，預計可於113年第1季於機廠內進行列車靜態、動態及耐久性測試，第2季於優先測試路段（LB04橫溪站至LB08鶯歌車站間）進行系統整合測試。此外，捷運三鶯線預計12月全線合龍，軌道也將全面鋪設，各項里程碑陸續達成，也代表離通車目標更進一步，未來三鶯捷運承擔著將市民安全載「抵家」的重要責任。

新北市長侯友宜（右四）今天上午前往三峽機廠參加三鶯線首列車的亮相典禮，新北市政府積極推動捷運三環六線，其中捷運三鶯線首列車已經在8月11日進駐三峽機廠，代表捷運三鶯線 邁入核心機電安裝測試重要里程碑，宣告列車明年將至正線軌道進行系統整合測試，朝114年完工目標再邁進一大步。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜（右四）今天上午前往三峽機廠參加三鶯線首列車的亮相典禮，新北市政府積極推動捷運三環六線，其中捷運三鶯線首列車已經在8月11日進駐三峽機廠，代表捷運三鶯線 邁入核心機電安裝測試重要里程碑，宣告列車明年將至正線軌道進行系統整合測試，朝114年完工目標再邁進一大步。記者季相儒／攝影

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