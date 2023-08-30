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新北：發布堤外移車時開放水門周邊道路紅黃線停車

中央社／ 新北30日電

颱風蘇拉來襲，新北市政府水利局今天表示，已與交通局及警察局協調，若因豪大雨影響發布高灘地停車場車輛儘速駛離訊息時，將立即配合開放水門周邊道路紅黃線停車。

水利局發布新聞稿指出，颱風蘇拉來襲，颱風海葵緊追在後，水利局已針對各防汛項目重新檢查，並請公所針對易淹水地區進行巡查清淤等，藉由提早應變、充分準備，以因應雙颱來襲。

水利局局長宋德仁表示，轄管90台移動式抽水機、802座水門、84座抽水站347台抽水機組皆已完成測試，功能正常，並已完成9座公共設施透水保水設施進行排空作業，以儲存最大水量空間。

水利局表示，請市民注意颱風相關訊息，後續如需進行關閉橫移門，也將提早發布新聞稿、跑馬燈等周知市民。

水利局表示，為減輕颱風來襲時市民堤外車輛移置困擾，已與交通局及警察局協調，若因豪大雨影響發布高灘地停車場車輛儘速駛離訊息時，將立即配合開放橫移門（水門）周邊道路紅黃線停車，以利市民及早將停放車輛移置。

水利局 颱風 蘇拉颱風 警察

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