颱風蘇拉來襲 新北：防烏來成孤島儲備14天物資

颱風蘇拉來襲，新北市府消防局長李清安今天在防颱整備會議表示，針對易成孤島的烏來地區，將預先盤整疏散撤離的交通工具及收容安置場所，協助烏來區公所儲備14天的物資。

新北市政府上午召開防颱整備會議，消防局長李清安說，市府各局處及區公所自主檢查，29日上午11時已完成整備。

他說，受颱風外圍環流影響，新北市沿海地區容易發生長浪，副市長朱惕之已於29日的整備會議中，呼籲民眾不要前往山域、水域及海邊活動，也透過各社群媒體宣導，請民眾注意自身安全。

李清安說，市府各單位要求所屬強固招牌、圍籬、塔吊、路樹、電線、電視線，如有路樹傾倒或掉落，應儘速清除，以免影響交通或二次災害。

針對新北市易成孤島的烏來地區，李清安說，交通局及社會局將預先盤整疏散撤離交通工具，及收容安置場所能量，並協助烏來區公所預先備妥14天的物資儲量。

他表示，新北緊急應變中心也將與天氣風險公司隨時監看天氣，視風雨狀況啟動大雨強化三級應變，及土石流潛勢地區的區公所，配合開設三級應變中心。