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大貓熊圓圓19歲 保育員製熊天使紀念團團陪過生日

中央社／ 台北30日電
臺北市立動物園的大貓熊「圓圓」今天19歲生日，面對保育員送來的水果蛋糕，開心大快朵頤，不惜打翻蛋糕吃著甘蔗，模樣十分可愛。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
臺北市立動物園的大貓熊「圓圓」今天19歲生日，面對保育員送來的水果蛋糕，開心大快朵頤，不惜打翻蛋糕吃著甘蔗，模樣十分可愛。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

慶祝大貓熊「圓圓」19歲生日，台北市立動物園以書為造型特製冰塊蛋糕，還做了一隻頭戴光環、長有翅膀的熊天使來紀念「團團」，而「圓圓」也不負保育員用心，吃得津津有味。

「團團」與「圓圓」在2008年從中國四川來到台北市立動物園，由於「團團」生日在9月1日，「圓圓」則是8月30日，所以每年都會一起慶生。「團團」去年底病逝後，今年是「圓圓」首次獨享生日蛋糕。

保育員今天上午9時30分拿出蛋糕，迅速布置好就讓壽星「圓圓」進入會場，「圓圓」立刻往蛋糕方向前進，一把抓起蛋糕上的蘋果放入嘴中，吃完又要伸手拿甘蔗，卻一掌把整塊蛋糕打翻，但牠興致不減，繼續大快朵頤。

現場除了許多身著黑衣或白衣的大貓熊粉絲共襄盛舉，動物園也透過臉書直播「圓圓」吃蛋糕的模樣，同時有超過300名網友在線上替「圓圓」祝福。

大貓熊館館長陳玉燕接受媒體聯訪介紹，「圓圓」的19歲蛋糕非常特別，不同於往年的浮誇華麗，保育員將冰塊刻成書的形狀，上面用「圓圓」喜歡的食材記錄了牠出生、來台、生產等生命歷程，還站著一隻熊天使。

陳玉燕說，保育員們仍非常想念「團團」，所以特別做了頭戴光環、長有翅膀的熊天使來紀念牠，就像是「團團」跟以前一樣，陪著「圓圓」過生日。

陳玉燕指出，19歲的「圓圓」大約等於人類60歲，開始進入中老年，雖然各種健康檢查的指數都非常優異，但牙齒有先天性牙質易磨損、牙齦狀況較差及牙周囊袋問題，所以現在在照養上特別著重牙齒保健，例如每天幫牠刷牙、減少竹桿等較硬食材等。

台北市立動物園的大貓熊「圓圓」30日過19歲生日，園方特製冰塊蛋糕為牠慶祝，還做了一隻頭戴光環、長有翅膀的熊天使來紀念「團團」。中央社。
台北市立動物園的大貓熊「圓圓」30日過19歲生日，園方特製冰塊蛋糕為牠慶祝，還做了一隻頭戴光環、長有翅膀的熊天使來紀念「團團」。中央社。

團團 生日 貓熊 動物園

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