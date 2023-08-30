雙颱陸續來襲憂積淹水 新北巡檢並設移動式抽水機

蘇拉颱風侵台機率高，海葵颱風緊也追在後，引發居民憂心。新北水利局表示，已針對各防汛項目重新檢查，包含破堤施工案件檢查、水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預布等，也請各區公所巡查清淤等，因應雙颱來襲。

水利局長宋德仁表示，轄管90台移動式抽水機、802座水門、84座抽水站347台抽水機組皆已完成測試，並已完成9座公共設施透水保水設施排空作業，以儲存最大水量空間。內部藉由抽水站預抽機制及新北智慧防汛平台系統掌握即時水情，外部則有偵水志工協助。

有關民眾擔心的易積淹水點，水利局指出，已請各區公所及相關單位持續溝渠、箱涵、下水道清淤等作業，昨日也再次啟動各區低地排水設施檢查、5處破堤施工查核、15處河道內施工案件及8處分洪道檢查，並完成大、中及小型移動式抽水機組計28處30台布設，以及分洪道、各區低地排水設施自主檢查。

水利局提醒，已與交通局及警察局協調，若因豪大雨影響發布高灘地停車場車輛駛離，將立即配合開放橫移門周邊道路紅黃線停車，以利民眾及早將停放車輛移置，也請民眾多多注意相關訊息。