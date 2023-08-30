淡水信義線水泥塊從天降嚇死人 北捷：廠商停工罰5萬

台北明倫社宅鄰近捷運圓山站，住戶深受捷運行駛噪音干擾，北捷近期高架軌道胸牆重置工程加裝隔音牆，解決民怨。結果有人日前經過圓山站，驚見捷運軌道圍牆剝落，議員批北捷沒防護作業，罔顧行人安全。北捷回應是廠商施作工法不當所致，已要求停工並開罰5萬元，明倫社宅噪音改善增設隔音牆工程則另案發包，將確保施工安全。

有民眾8月15日下午5點多經過捷運圓山站，遇到捷運軌道圍牆剝落，直呼嚇死人。他在Dcard指出，下班回家路上必經之路，竟然遇到這個場景，還好沒有任何人受傷，平常這時間超多家長帶小孩經過；發生後，他趕緊拍照去跟站務人員說，也希望後續能把其他的圍牆都檢查一遍。

其他網友說，台灣怎麼什麼都能掉，一下吊車砸下來、一下冷氣砸下來，現在連捷運橋體也可以崩落，這個如果砸到人非死即傷吧。

鍾佩玲也接獲民眾反映，15日圓山站軌道下方線形公園地面，出現軌道旁胸牆崩落的水泥石塊，現場未設置圍護設施及相關警示牌；尤其淡水線高架下方多公園，擔心隔音牆很多都有此問題，恐影響市民安全。

北捷回應，車站當天接獲民眾通報，淡水信義線圓山站往民權西路站間高架橋，一處胸牆部分玻璃纖維混凝土塊掉落，車站人員獲報即派員到場隔離、清除並安排人員警戒，現場無民眾受傷、未影響營運。

北捷說，淡水信義線正進行高架軌道胸牆重置工程，事發後立即檢視，原正確施作應為執行每片胸牆拆除時，可卸除6支固定螺栓，但廠商預先卸除該片胸牆下方2支螺栓。經確認是廠商施作工法不當所致，已立即要求廠商停工檢討，並依契約規定開罰5萬元，後續將待廠商提送檢討工法，並經核准才能復工。

鍾佩玲認為事發後，石塊仍遺留原地未處理，可見北捷輕忽工地公安，事後未能立即作妥善處理，也對行經行人生命安全毫不在乎。她要求北捷在廠商復工期間，應派員確實督導落實「工地勞安」相關規定，並作好架設防護網、設置相關警示牌等防護措施，盼達工程意外零風險。

北捷表示，8月24日已重新核定拆除改善計畫，相關工程均利用夜間非營運時段進行，拆除時採單片吊掛，完成吊車吊索固定後可將胸牆所有螺栓卸除，單片施作完成後能更換下一片胸牆，同時在地面設置圍籬並配置管制人員，禁止進入工區下方。