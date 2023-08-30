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李四川坐鎮應變中心 提醒「蘇拉過了、後面有個海葵」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蘇拉颱風接近台灣，台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇，由副市長李四川坐鎮北市災害應變中心。記者楊正海／攝影
蘇拉颱風接近台灣，台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇，由副市長李四川坐鎮北市災害應變中心。記者楊正海／攝影

蘇拉颱風接近台灣，台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇，由副市長李四川坐鎮北市災害應變中心。李四川主持會議時提醒，蘇拉颱風對台北市影響沒有這麼大，但要注意的是大家都集中在蘇拉，放掉旁邊還有一個海葵颱風，真正對北部會有影響的是海葵，要求各局處加強防颱。

李四川指出，各局處防颱，包括都發局對私人建案，帆布要加強穩固，還有這幾天是大潮，水利處要注意水位外，堤外停車場部分，交通局要加強注意，有大潮海水倒灌情形時要趕快掌握情資，通知移車拖吊，按SOP進行。

另外，他也請觀傳局宣導，不要爬山，或去海域、河邊，很多人認為蘇拉過了，但後面有個海葵，要給市民做宣導； 環保局這幾天要做側溝的清理，也請災防辦公室和台大團隊，對海葵路徑加強注意，一有變化或強降雨，要提早防備。

李四川指出、，他提醒局處，也許市民焦點放在蘇拉颱風，但放掉後面還有一個海葵颱風，台大氣象團隊告訴北市府，在31日和1、2日可能是海葵最接近北部時，雨量可能也會增加，希望各局處要加以防備。

蘇拉颱風 海葵颱風 李四川

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