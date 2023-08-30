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開學首日逢登革熱疫情升溫 新北動員百人視察校園

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局長張明文今赴中山國中視察。圖／新北教育局提供
新北教育局長張明文今赴中山國中視察。圖／新北教育局提供

開學首日，因國內登革熱疫情升溫，新北教育局長張明文今視察校園，並動員100位科室主管、督學及聘任督學到各校督導開學準備工作。

張明文表示，近日頻繁局部大雨，容易產生病媒蚊生長的環境，「巡、倒、清、刷」為登革熱防治根本，雨後應增加巡檢頻率，尤針對學校工地、農園、樹木樹洞及髒亂點等高風險區域加強巡查，學校應每周指派專人巡查及清除孳生源，雨後應增加巡檢頻率，阻絕校園成為病媒蚊孳生的溫床。

中山國中校長范筱蓉指出，學校於開學前已完成校園內環境清潔，包括除草、修剪植栽及全校環境清消。開學後將由衛生組長每周至少2次巡視環境，清除積水容器，並加強衛教宣導，學生外出穿淺色長袖長褲，並使用防蚊液等。

教育局再次提醒，師生如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史（或活動史）及落實校安通報。

新北教育局長張明文今赴中山國中視察。記者劉懿萱／攝影
新北教育局長張明文今赴中山國中視察。記者劉懿萱／攝影

登革熱 教育局 病媒蚊 開學日

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