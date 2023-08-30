掛羊頭賣美豬？ 北市下月擴大抽查

新北市大台北果菜市場攤商重寧海鮮號涉嫌「掛羊頭賣豬肉」，遭質疑是以進口美豬再加工，混充羊肉販售，引發周邊縣市食安疑慮，新北衛生局日前已攜回檢體調查。北市議員昨要求蔣萬安市府「雷厲風行」稽查加工肉品，衛生局決議9月提前抽查，並提高羊肉抽檢比率；市場處表示，若攤商販售不實產品，最重可收回攤位。

重寧海產號涉嫌販賣假羊肉消息傳出後，新北檢方日前逮捕陳姓男子及楊姓兄妹3人，新北衛生局昨指出，攜回8件檢體檢驗動物性成分，預計下周結果出爐；食藥科長楊舒秦說，是否與進口美豬有關，待檢方調查。

北市議員王欣儀指出，今年1月至8月25日已有9070公噸美豬進口台灣，消基會5月調查竟找不到蹤跡，蔡政府2021年宣布同意美國萊豬進口時，承諾為消費者把關的各項措施根本是虛晃一招。中央無作為，必須靠地方政府把關，蔣市府應雷厲風行，盡速展開全面性「肉加工品動物性成分鑑別檢驗」，確實查核產品來源。

北市市場處說，今年查核16個羊肉零售攤，皆有進口羊肉檢疫證明文件及上游廠商出貨證明，將函請轄管公有零售市場、攤販、超市等，加強宣導貨源食材確實標示，勿販賣標示不實肉品。

北市衛生局表示，每年會例行性進行加工品肉成分鑑定30件，例如宣稱牛肉丸卻有混豬成分。因應新北假羊肉事件，將從原訂11月提前於9月初，並調整抽驗件數比率。

衛生局指出，市面上雞豬牛肉產品居多，羊肉較少，以往抽驗羊肉比率相對少，9月將提高至3分之1、10件，並聚焦肉片而非加工品，主要通路包含傳統市場、火鍋店與燒烤店，若違反食安法可罰4萬至400萬元。