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審計處質疑抽水站功能 新北市府：每年維護

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北市有82座抽水站及98座水門，新北市審計處發現，2022年抽查有68項缺失，在汛期前檢查發現有19座抽水站是空轉，另有5座抽水站、28台抽水機組老舊或起抽水位較高，質疑能否在汛期維持正常抽水功能。水利局回應，現已完成10站47台機組更新，大幅改善抽水效能。

近年受氣候變遷影響，汛期易有致災型豪大雨，新北市抽水站使用時間超過20年，審計處點出不少項目需要立刻改善。

水利局表示，抽水站設備每年有落實維護保養，自2019年起，已陸續完成10站47台機組更新，大幅改善抽水效能，將持續爭取經費改善。

針對空轉問題，水利局說明，因抽水站檢查需要配合水門關閉，要蓄積晴天汙水試抽，19座抽水站面臨不易蓄水、環境衛生及民眾觀感問題，確實不易執行。

議員李宇翔指出，水利局聲稱抽水沒問題，他看過前瞻預算執行率，新北未將預算完整花在治水，部分用在綠美化與地標工程，不該本末倒置，應做好攸關人命安全的工程。

市議員連斐璠表示，過去永和區易淹水，近年完成不少工程，剩國光路49巷一帶遇豪大雨會積水，通常半小時之內會退去，審計處指出相關缺失，將督促市府改善。

新北採購評選委員鍾德明說，新北市抽水站設備陸續每年汰換，都有維持正常抽水功能，審計處所指缺失是包含其他非抽水機組，如果是引擎無法啟動，才算重大缺失。

水利局 議員

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