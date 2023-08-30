碧潭堰啟用 打通中斷生態廊道

新北新店碧潭堰過去受颱風重創，嚴重影響防洪功能，新北市水利局推動重建及改善工程，昨辦啟用典禮，堰體重建後可增加上游碧潭水域50公分水深，擴大休閒水域面積，並透過倒伏閘門放倒，降低新店溪碧潭段溢堤風險，達到防洪效果。

水利局長宋德仁說，碧潭堰改善暨周邊環境營造工程是2020年8月開工，新堰體以複合堰型式設計，在河道中央設置倒伏堰，兩側採固定堰銜接堤岸，利用倒伏閘門舉升可增加碧潭水域50公分水深，可擴大休憩水域面積至14公頃，有排洪需求時，放倒倒伏閘門後可降低新店溪碧潭段溢堤風險，工程今年7月完工，昨辦完工啟用。

新北市水利局推動「碧潭堰改善暨周邊環境營造工程」今年7月完工。記者李成蔭／攝影

宋德仁指出，該工程打通46年來舊堰體造成的生態廊道中斷，幫魚兒成功打造一條安全回家的路，魚道7月11日先行開通，有20多種魚類洄游，魚道設置觀察窗及水下監測攝影系統設施，可透過觀察窗看到魚兒上溯。

碧潭堰下游有一條長約300公尺的溪中溪近期開放，成為親水亮點。親情寵物公園也規畫闢建「兔子洞、綠坡、覓境的奇幻躍動遊戲場」，預計明年5月完工。