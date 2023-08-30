台65線浮洲南北向匝道通車

台65線浮洲北上、南下匝道耗資4.2億，昨天通車，預計可分攤板橋二交流道約20%車流，讓往來樹林、板橋車輛可從新匝道上下，預估尖峰可省10分鐘。行政院長陳建仁說，中央地方合作就可解決交通問題，中央投入前瞻建設經費，幫助地方交通更好。

昨天通車典禮相當熱鬧，陳建仁、交通部長王國材、新北副市長朱惕之、立委羅致政、張宏陸、蘇巧慧、市議員黃淑君、林國春等人出席。朱惕之致詞時說，市長侯友宜任副市長時，便察覺浮洲地區未來有大量人口湧入，必須優化交通環境。

浮洲地區鄰近新板特區，共享都心行政機能、亞東醫院、醫養園區、遠東T-Park科技園區等，浮洲合宜住宅更是超大型社區共4455戶，且浮洲地區重大開發計畫「板橋（浮洲地區）都市計畫」，會衍生可觀居住人口與交通量，但路網結構不完整，聯外道路狹小，導致浮洲、板橋地區交通壅塞。

朱惕之說，浮洲合宜宅開發完成後，除向中央爭取增設匝道，也同步辦理平面道路優化工程，將浮洲橋下橋往板城路迴轉動線截彎取直，並將板城路左、右岸調整為單行道，平面道路優化去年8月提前完工。

工務局表示，台65線為新北市重要交通廊道，北起五股銜接國道1號，南迄土城可前往國道3號，由交通部公路總局施作的匝道工程，北上匝道全長336公尺，配置4.5公尺寬車道，南下匝道全長455公尺，配置2個3.5公尺寬車道。

陳建仁強調，中央、地方合作就能解決交通問題，尤其前瞻建設部分，中央投入很多經費，幫助地方解決交通問題，讓民眾享受便捷交通，中央地方團結就能走得更遠。