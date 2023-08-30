新北交通事故死亡 年輕機車族增
新北市今年1至6月交通事故死亡128人，較去年同期減22人，高齡者死亡數較去年同期減30%，行人事故死亡比去年少18%。新北市長侯友宜昨主持道安會報，他說，各項指標下降顯示科技執法有成效，但8至20歲機車族事故死亡16人，比去年同期增1人，要求強化重點族群取締力道與教育。
侯友宜表示，民間團體本月20日辦「還路於民大遊行」，遊行訴求是提升行人安全減少行人傷亡，市府除支持民間團體的人本5項訴求，對現行法規需要檢討之處，市府會與中央合作，加快腳步向前推動。
「下了車我們都是行人，上了車更要懂得停跟讓」，侯友宜強調，唯有矯正錯誤駕駛行為，才能守護行人安全。
新北市交通大隊說明，現已建置25處科技執法點，包含三重水漾路與捷運路口、板橋文化路與文聖街路口、泰山新五路與楓江路口，執法前後有明顯差異；不過永和區永平路與中山路口事故卻增51.2％，交大解釋，一大原因是科技執法並非各方向都實施，會針對事故與違規樣態分析。
新北市預計年底前再增加20處科技執法，明年還有30處，設置地點以違規與事故熱點優先，地點規畫中。
道安委員、陽明交通大學運輸與物流管理系副教授閻姿慧指出，年輕機車族事故增加需要留意，此族群肇事比率「在學」與「不在學」差很大，進入大學校園教育宣導難碰觸到不在學年輕人，這一族群有很大比率從事外送工作，要思考怎麼接觸他們，並提供道安教育。
新莊區陳小姐說，數據下降但民眾無感，車禍仍不斷發生，她主張透過更有效取締，增強科技執法力道，並祭出重罰，才能終結行人地獄罵名。
市議員江怡臻說，近年市府落實校園通學巷、科技執法等政策，展現具體成效，也紓解警方取締人力不足困境。市議員黃淑君說，新北市交通問題不能只看紙上數據，要到交通現場評量，從工務硬體層面檢討改善，分析A1死亡事故原因，及易肇事路口設計是否有盲點。
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