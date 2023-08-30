修復草山派出所 開工

台北市文化局昨辦修復歷史建築「草山派出所」開工典禮，預計投入2598萬元整修經費，最快2年內完工，建物在日治時期興建，是負責當地的治安維持單位，後期則作為分局長宿舍使用，文化局表示，修復後將透過老房子計畫尋求委外營運單位，可作為草山前山發展故事館、餐飲、修復史料展示等場所。

草山派出所1934年落成於陽明山山麓，周邊鄰近草山御賓館、原草山公共浴場等重要建築，為日據時期該地區管理單位，2015年6月登錄為歷史建築，後續因建物受自然風災損害傾頹，於2020年搭建鋼棚緊急保護建物，並將傾頹的木造建物解體保存，盡量留存原有建築材料，以利後續維護文資。

文資委員劉淑音說，經過多方努力，終於開工，歷史建築修復不只是修外在量體，更是藉由每次修復，保存傳統匠師技藝，期待此案修復後結合周遭草山御賓館、原巴旅館澡堂、草山行館、中山樓等，帶動區域活化。

文化局表示，這次修復工程包含派出所前棟小洋屋形式屋架及洗石子與亂砌石牆面、後棟木摺壁及雨淋板，恢復日治時期建築樣貌；建築師徐裕健說，透過夜間照明把相關古蹟、歷史建築串聯，並結合日常生活場域，將陽明山打造為具有豐富歷史及人文故事的戶外教室。

徐裕健說，完工後將透過老房子文化運動，尋求委外營運單位執行再利用工程，可作為草山前山發展故事館、餐飲、修復史料展示等文化體驗，當然修復品質也會影響廠商進駐意願，預計最快2年完工。