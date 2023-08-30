遛狗未繫牽繩釀禍 挨罰又挨告

北市犬、貓寵物數量達22萬隻，帶愛犬出門散步成為日常，若未牽繩或安全防護措施恐引發衝突。動保處統計，今年至7月31日止，共查獲102件飼主在遛狗時未提供適當防護措施，其中41件還發生犬隻互相追逐或攻擊人的衝突事件，攜帶寵物出門沒做好安全措施，除開罰2千元至1萬元罰鍰外，引起衝突還可能被告上法院。

動保處指出，去年獲報，因飼主沒替狗狗繫牽繩，驚嚇到路過的民眾，該民眾因此跌倒傷重骨折，對飼主提告傷害，今年判決出爐，法院認為北市已有明文規定，飼主攜帶寵物出入公共場所應使用牽繩等防護措施，飼主未遵守規定讓犬隻靠近民眾，導致民眾驚嚇跌倒受傷，飼主因此被判過失傷害罪，處拘役55日。

北市某飼主帶貴賓犬去信義區公園後放開牽繩，貴賓犬與陌生柴犬互動遭拒絕被攻擊，柴犬在打架的過程中被咬傷，繫有牽繩的柴犬飼主無端受驚嚇，貴賓犬飼主除了要負責醫療費用外，還要面臨被裁罰。

動保處提醒，飼主與狗狗外出除伴同在旁外，更要為狗狗繫牽繩或做好防護措施，才能及時減少衝突。民眾如遇到被有主犬隻攻擊事件，可先報警維護自身權益，並撥1959動物保護專線通報動保處查處動物保護法案件。

動保處強調，「台北市動物保護自治條例」明訂，飼主於攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鍊繩、箱籠或採取其他適當防護措施，違者可處2000元至1萬元罰鍰。飼主攜帶寵物出門，除了要繫好牽繩外，也要時刻注意寵物的動向，避免讓寵物侵害到他人權益。