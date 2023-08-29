迎開學！北市學校周邊30日起 恢復上下學行人時相

台北市交通管制工程處今天指出，學校周邊號誌因應開學，8月30日恢復原管制，例如上、放學期間行人專用時相、三色運作及學校家長接送區等，行人時相與行人早開也新增。

交工處以新聞稿表示，配合高中職以下學校開學，學校周邊路口路段，自明天起恢復原交通管制，包含上、放學期間行人專用時相、三色運作及學校家長接送區管制等。

交工處指出，為維護學生通行安全，優先全面檢討學校周邊路口號誌時制，截至開學日，新增12所學校，在周邊車流條件允許的路口設置行人專用時相；全市280所高中職以下學校周邊累計345處路口，每日清晨5時至晚間11時，實施行人綠燈早開；並調整115處路口號誌凌晨5至7時由閃光改為三色運作等。

交工處表示，將視運作情形適時調整號誌設定。

另外，交通處指出，考量新生南路與金華街路口鄰近金華國中與新生國小，人車易交織，評估後將於新生南路與金華街路口實施時段性行人專用時相，分別為上午7至8時、下午4至5時，以減低人車衝突，保障行人通行安全。