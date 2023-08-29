饒河夜市爆水果攤坑殺外國人 消保官突襲抓到攤商未標價

有網友在Dcard爆料，7月中旬與越南籍友人在台北市饒河夜市購買水果，攤販得知為外國人後，榴槤立刻從100元變400元，驚動北市府，晚間消保官臨時稽查3家水果攤，發現有1攤未標示價格，攤販立即改善。饒河街夜市自治會長郭洪金鳳說，無法接受哄抬價格的攤商，行為惡質；現場遊客認為，這種行為會讓台灣蒙羞，盼政府可以嚴抓。

北市主任消保官楊麗萍今晚會同市場處赴饒河夜市稽查水果攤，沿路共查察3家現切水果攤，有1家因為部分品項沒標示價格，被消保官要求立刻改善，攤販隨後便拿出標價牌寫上價格與公克等標示。

郭洪金鳳表示，她也無法接受哄抬價格的攤商，這種行為本身就不對、實在太惡質，目前饒河街夜市的水果攤約4、5攤，也難確定究竟是哪攤，民眾在網路上投訴難有證據，也不能排除同業相害的可能，如果真的有這種情形，確實需要譴責，呼籲攤商在價格方面要公開透明，讓客人知道，當然也沒辦法要求水果要賣多少錢，但會要求他們的價格必須要在行情內。

現場遊客說，過去士林夜市就發生現切水果攤商坑殺遊客的事件，讓台灣名聲蒙羞，花了很多時間才去汙名、洗刷標籤，現在士林夜市才又恢復生機，如今饒河夜市在疫情後人潮恢復、外國旅客來台，又發生坑殺遊客事件，真的很令人不齒，希望政府可以加強力道打擊不肖業者，別讓辛苦經營的好名聲毀於一旦。

楊麗萍表示，今日稽查重點為攤商標價是否明確、有無虛偽、誤導、隱匿情事，如現切水果標價、單位、計價方式是否明顯充分標示，若標價不清會現場勸導改善。若民眾發現有標價不實情事，且有明確事證，會命攤商限期改善，若期限內未改善可處2萬至10萬元罰鍰。