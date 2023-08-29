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北市榮獲運動典範之都 體育局明年加編績優選手補助金

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市榮獲遠見雜誌評鑑運動典範之都，體育局表示，北市長期培育優秀競技運動人才，今年將修訂「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，個人、團體項目都將調漲。圖／北市體育局提供
台北市榮獲遠見雜誌評鑑運動典範之都，體育局表示，北市長期培育優秀競技運動人才，今年將修訂「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，個人、團體項目都將調漲。圖／北市體育局提供

「遠見雜誌」昨天公布「2023運動縣市排行榜」結果，北市排名總積分、競技運動榜拿下雙冠王，24項評鑑指標勇奪10金，體育局表示，北市長期培育優秀競技運動人才，包含今年將修訂「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，個人、團體項目都將調漲，明年度項目預算增加57%到1億3745萬元，年底將送議會審查。

體育局說明，此次評鑑北市在「排名總錦標積分」、「競技運動榜」、「規律運動人口比例」、「校園、公有對外開放（含租用）場館數」、「獲頒運動i台灣績效特優次數」、「全國性運動會積分」、「全國性運動會參與人數」、「全國性運動會每位參與全國性運動會人員獲得積分數」、「職業運動隊伍縣市贊助金額」、「半職業運動隊伍縣市贊助金額」等10個項目奪金。

在硬體部份，體育局也啟動老舊場館改建為複合式運動場館計畫，現正進行新生公園網球場、克強公園游泳池改建工程施工、玉成公園游泳池改建可行性評估、七虎公園游泳池改建工程設計。

體育局表示，為讓選手專注訓練，今年將修訂「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，參考基本工資調整幅度，將個人項目將調漲為4200元至3萬500元；團體項目則是4200元至2萬800元，推估將有800名績優運動選手受惠，113年項目預算增加57%達到1億3745萬元，爭取議會支持。

體育局說，北市長期培育優秀競技運動人才，並以奧運、亞運及全運會的競賽種類為標地，每年輔導設立基層競技運動選手訓練站逾300站，建立國小、國中、高中、大學及協會等四級培育制度，並挹注經費強化基站訓練用器材設備與環境改善、國外移地訓練、聘請外籍教練及菁英選手專案補助等作為。

此外，體育局也規畫整合教育局體育班學生運動員資料，建置「台北市體育運動資料中心」，擴展整合體育運動數據分析，期望在今年全運會拿下四連霸。

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