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新北新店青潭高齡麵包樹移不移意見分歧 立委邀會勘

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新店青潭國小麵包樹影響當地交通，樹木移不移引發居民正反兩極意見。記者李成蔭／攝影
新北新店青潭國小麵包樹影響當地交通，樹木移不移引發居民正反兩極意見。記者李成蔭／攝影

新北新店青潭國小多顆麵包樹是否移植引發多次討論，立委羅明才今召集居民、護樹團體及多政府單位一同會勘，會上多方表達意見，場面幾度混亂。羅協調並請市府相關單位看能否增設停車場及操場，解決道路停車及學生運動需求問題；老樹則沒有討論到要移動。

青潭國小周圍多顆高齡麵包樹影響當地交通，樹木移不移引發居民正反兩極意見，樹保人士更是強烈抗議，校方與居民舉辦多次說明會皆沒有結果。羅明才今再辦會勘，居民、護樹團體、校方、家長及教師等方都有人到場，多方混戰，氣氛火爆。

居民表示，老樹及停車格已經嚴重擠壓到道路通行，今天不是說要把老樹砍掉，樹保委員之前也說可以移植。家長及教師也說，護樹團體沒有想到學校及學生們需求，外界可能不知道實際在地的真實心聲。

護樹團體表示，呼籲各方理性看待，若有可以不移樹又有人行道的空間，為何不保留難得的老樹綠蔭？以掃落葉很辛苦不好掃，做為移除老麵包樹的理由過於極端，希望大家還是有更高視野，政府及民代不要受到極端仇樹言論綁架，大家一同採納老樹原地保留與人行道空間的雙贏方案。

羅明才召集多單位一同會談，讓多方充分表述意見，並於會後裁示表示，一、針對青潭國小閒置空間，請水利局及交通局，針對河川治理線討論是否能設置停車場，若能，上方再設置風雨操場；二、老樹旁50格機車停車格，移到後方路外停車場 ；三、若能蓋操場，圍牆就能再往內移，老樹目前則沒有要移動。

新北新店青潭國小麵包樹移不移引發居民正反兩極意見，立委羅明才今召集居民、護樹團體及多政府單位一同會勘。記者李成蔭／攝影
新北新店青潭國小麵包樹移不移引發居民正反兩極意見，立委羅明才今召集居民、護樹團體及多政府單位一同會勘。記者李成蔭／攝影

護樹 人行道 停車場

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